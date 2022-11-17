【最強神顏】即學「腿精」張元英　顯長腿穿搭3式

韓國女團IVE成員張元英，憑着「最強神顏」及12頭身逆天長腿，成為新一代時尚Icon，一舉一動備受關注。早前她參加綜藝節目，便因為Show出120cm的長腿（長度更超出瑜伽墊）而引起熱烈討論。正因為人美又身材比例好，「腿精」張元英出道不久即成為時尚界寵兒。她亦不負眾望，總能把代言服飾穿出個人風格，形象可甜可辣，猶如「會行走的時尚教科書」。絲打們快快參考張元英的「顯長腿穿搭3式」，自能不受腿長限制，輕易穿出大長腿，為造型加分！

第1式：善用腰帶

在日常穿搭中，我們經常會以不同配飾為造型增添特色和層次感，例如腰帶便是其

一。張元英也非常善用腰帶作配襯，令其作用不限於調整褲子腰圍或長度，而是多出一個塑造個性打扮的用途。但揀腰帶也是一門學問，設計愈幼細的腰帶，愈能凸顯瘦長身形，同持有助展現優雅氣質。看張元英的日常造型，不難發現她選擇幼腰帶居多。

第2式：選擇收腰設計

如果想穿上連身褲或裙，就要跟張元英一樣選擇收腰設計。否則連身款上身後，好易變「大肚婆」裝束，甚至形成身體被衣服壓着的錯覺，令人看起來又矮又冇精神。另外，無論有沒有小肚腩，只要穿上收腰設計服飾，腰部便會被布料完全遮蓋，視覺上既「呃」得吓人，又能製造錯覺，以為腰以下就是大長腿。

第3式：「上短下長」露腰穿搭

從張元英的日常穿搭中，可見她經常露出腰部。這個方法的好處是，可以利用纖腰的優勢，及「上短下長」的穿衣準則（意思是短上衣搭配長下裝，露出高腰線的設計），讓腿看起來比原來的比例更長。張元英更利用同色系的「上短下長」穿搭，讓整體造型更耐看，相當聰明！