Drink一Drink　玩得開心連寵物都去得

限聚措施放寬，加上世界足球盛球即將開鑼，喜歡熱鬧氣氛的巴絲打相信都會趁機到酒吧或酒吧餐廳歎番杯，食住美食玩吓Game，仲可以夾啱時間睇波添！最近就有兩間全新酒吧開業，一間斥資千萬，引入全球首部「自動斟酒電競機」，仲有好多特色小食「陪玩陪食」；另有一間隱世小店，交通方便，仲有多國美食及雞尾酒品嘗，兼且是寵物友善的酒吧餐廳，同愛寵齊齊Happy Hour唔係難事！

全港首間電競酒吧

喜歡歎番杯又鍾意打機睇吓波的話，最近於尖沙咀開業的E-Sport絕對是大家杯茶，因為作為全港首間電競酒吧，新店佔地3,000平方呎，裝有10部大電視、8支雷射燈、8個JBL高級音響器材、中央舞池、2,000平方呎露天區等，豪華裝修令人炫目，逢周五及六晚更有DJ現場打碟，炒熱氣氛。新店除設置了先進的Beer Pong投杯球機、電子標機、Steak Cup枱外，更引入一部由香港研發、全球首部的「自動斟酒電競機」We Touch；可4人同時參與電競比賽，分出勝負時，遊戲機會自動為酒杯注入啤酒，勝方較小量，負方則較多，大家便舉杯暢飲，好玩有趣。為了迎接世界盛足球賽事，新店除直播所有賽事外，還供應多款卡塔爾特色小食，包括卡塔爾烤肉配墨西哥薄餅、紫蘇雞肉卷、炸糖丸（Luqaimat）等。喜歡繽紛色澤特調的話，新店亦與旅發局合作帶來4款Signature款式，分別是靜貴人 Nobel Lady “Jian”、祿貴人 Nobel Lady “Luk”、紫霞 Zi Xia及青霞 Qing Xia，甚有古典美人風韻。

大西北親民之選

如果巴絲打活動範圍是新界大西北，唔想山長水遠「出城」，元朗最近就開了一間多國菜酒吧餐廳Delite Long Ping Bistro，店內環境寬敞，裝潢舒適，更設有露天用餐位置及寵物友善設備，開餐Happy Hour都可以同寵兒一齊。食物方面，有西式扒類、法式多士、墨西哥菜或泰式小食等，好似美國優質肉眼扒、香煎嫩滑三文魚排、招牌驚喜軟殼蟹Burger、雞肉墨色哥餡餅等，當中美國優質肉眼扒，用上足料12安士肉眼，配上鮮味蘑菇醬，伴以鬆脆炸薯條，分量十足。而招牌驚喜軟殼蟹Burger更是大廚拿手菜，當鬆軟麵包遇上香脆軟殼蟹，口感豐富之餘，更為味蕾帶來美味的新衝擊。此外，新店的Happy Hour更由中午12時開始，午餐已可以開始「歡樂時光」，而且酒款價格劃一收費，有「超抵價」HK$50的Mocktail、紅酒、白酒及啤酒等；新店更不設加一服務費，超級親民價格卻有多元服務及高質餐飲，可以說是大西北的巴絲打喜訊！