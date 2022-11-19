徐榮曾為冇得做主角感失落　起伏多年終於看淡

藝人徐榮接受演員馮素波（波姐）主持的電台節目《樂齡王國》訪問，原來兩人同月同日生日，每年他們都會相約食生日飯，所以感情深厚，徐榮指自己在2005年拍攝《火舞黃沙》時首次與波姐合作，飾演對方的兒子。談及當年拍劇點滴和結緣經過，波姐憶述說：「有場戲講我要死，佢（徐榮）攬住我喊到死下死下， 嗰日天氣仲要曬到癲，滴落我塊面，都唔知係眼淚定汗！」

徐榮指首次與波姐合作時，已經覺得對方演技精湛，拿捏角色又到位。他謂：「尤其係演技，波姐可以將層次分到好靚！」他表示在波姐身上學到最多的就是淡定，波姐則最欣賞徐榮於戲外對自己兒女的愛錫和栽培，早幾年看到他帶兒子參與慈善團體的海外體驗活動，就已經覺得他很有愛心。二人及後談及如何從演繹不同角色中調整心理，徐榮說：「初初入行，會因為做唔到主角而唔開心，雖然依家都想做主角，但經歷過咁多年起伏之後，心態都改變咗。」他指現在更多會因為角色能有所發揮就感滿足，得到觀眾認可更為重要。

數年前，徐榮頻頻接工作為了努力賺錢，但自從多了父親和丈夫的身份後，心態慢慢開始改變，願意投放更多時間於家庭上：「除了屋企及拍戲，以外嘅嘢我就理唔到啦！」徐榮在節目末段透露，因近年疫情，較少探望父母：「都有少少遺憾！係見少咗嘅，不過喺視像見多咗！」