標致巴掌臉　 J奶大過頭

如果話有個囡囡嘅身形頭細身大，大家直覺上佢嘅身材係好定唔好？不過套用喺呢位韓國女網紅Milk身上嘅話，就絕對係對佢身材嘅好評，皆因佢有一張巴掌臉，同時擁有一對J Cup爆乳，真係胸大過頭呀！

究極級身材

家陣要做性感網紅，唔再好似以前咁，一味喺社交平台上分享靚樣加露深溝嘅性感福利相就得，事關呢種性感網紅隨搵隨有，如果想喺芸芸之中突圍而出嘅話，就要好似呢位嚟自韓國嘅女網紅Milk咁，擁有究極級身材至得！

佢嘅身材有幾爆？只要睇吓佢嘅福利相便會明白到乜嘢叫做J Cup爆乳嘅真諦，嗰種Big爆程度真係睇到人眼都唔想眨呀！不過咁都仲未算，事關Milk擁有一張巴掌臉，而且五官標致，屬於索女級別，試問有對比個頭仲要大嘅車頭燈，加上着得勁性感波光四射，試問有邊個男士可以忍得住唔睇到眼定定吖！而Milk亦深明自己一對誇張胸器夠吸睛，故此喺社交平台上分享嘅自拍照，都會盡情展露J奶嘅威力，名副其實係派福利益街坊呀！

舞藝精湛

話明係究極身材，Milk嘅吸睛位又點只得上半身，佢仲有條令女性妒忌嘅纖腰，以及白滑無瑕嘅豪華臀，如此誇張嘅身材，實在係超迷人呀！不過話說回來，點解佢嘅身材會咁勁爆呢？原來佢本身係一位鋼管舞教練兼舞蹈員，之所以能練出如此豐乳盛臀嘅身材，就係佢勤於練舞及勤做健身運動。

事實上，作為鋼管舞教練嘅佢，舞藝精湛，而喺佢經營社交帳號初期，亦分享過唔少練舞影片，從中見到佢唔單止轉得又快又勁，動作更係相當優美迷人。而佢憑住性感造型同究極級身材，社交網已擁有超過24萬粉絲，而佢亦有經營收費會員帳號，等鍾意佢嘅粉絲能夠睇到更性感更火辣嘅靚相，同時佢亦盡情吸金，可謂豬籠入水。

Profile

出生地：韓國

身高：167cm

三圍：38J-23-40

如果有留意Milk嘅收費會員帳號嘅話，會發現會員人數比社交網嘅粉絲更多，從呢點可以睇到，佢喺網上嘅人氣真係勁高。不過唔想畀會費的話，其實佢喺社交網分享嘅福利相，已經夠晒吸引㗎喇！