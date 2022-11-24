【是日通勝】

農曆十一月初一

壬寅年 辛亥月 辛巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、19、22、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不錯，事事順利，保持低調，切忌忘形！

金牛座：事業運強，有能力應幫助同事，不要怕吃虧。

雙子座：付出與回報不成正比，應以平常心面對得失。

巨蟹座：便宜莫貪，投資宜採取保守策略，提防受騙。

獅子座：運勢好壞參半，只要做好自己就沒有大問題。

處女座：事業上取得理想成績，謹記回饋幫過你的人。

天秤座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

天蠍座：人事糾紛會變事業絆腳石，須改善人際溝通。

人馬座：得幸運之神眷顧，無後顧之憂，謀事易成功。

山羊座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

水瓶座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

雙魚座：比上不足，比下有餘，學懂知足會少些煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）豬 小人多

鼠：健康是財富，今天宜休息，讓身心充電。

牛：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

虎：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

兔：受各種事情干擾，心煩意亂，易惹麻煩。

龍：桃花旺，容光煥發，感情關係大躍進。

蛇：思路清晰，工作得心應手，很有自豪感。

馬：工作變數多，出錯機會大，要提高警覺。

羊：人際關係好，偏財運強，易有意外收入。

猴：貴人運強，有利出差，能取得好成績。

雞：有親和力，跟朋友聚會，可盡興而歸。

狗：偏財運強，博彩易獲利，但切勿沉迷。

豬：是日沖煞，諸事不順，提防小人放暗箭。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愛情忠實度有眼你睇

從相學上來說，不論眼皮是單是雙，都能顯示其性格特徵，也是最能反映其情慾的地方，那麼，想知道伴侶對愛情的忠實程度，不妨留意其眼皮。

‧單眼皮

兩眼都是單眼皮的人通常不會感情用事，做事有條不紊，能夠控制情緒。單眼皮的男性對於愛情較雙眼皮的男性更專一、有熱情，但有時多疑，不輕易相信人。

‧雙眼皮

兩眼都是雙眼皮的人通常有膽識，對異性態度積極，頗得人緣。但有時做事衝動，愛自己勝於愛人，同時這類男性比較感性，擅長製造氣氛，懂得如何用花言巧語去攻陷女性的心。

‧左雙右單

眼睛一單一雙，在相學上稱為「雌雄眼」。八卦書記載：單眼皮稱之為陰，雙眼皮稱之為陽，所以眼睛一邊單一邊雙也叫陰陽眼。眼皮左雙右單的男性給人的第一感覺是冷酷，只要他真正愛上一個人，將會樂於對其奉獻，愛得全心全意。如果你的伴侶擁有這種特徵的話，要好好把握。

‧左單右雙

眼皮左單右雙的男性與左雙右單的不同，此類人思想比較開放，溫柔體貼，他所溫柔對待的，未必只有你一個人，往往周旋於異性之間，如果男友是這種類型，女性應該多留個心眼。