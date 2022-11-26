組合P1X3L舉行見面會　Phoebus感觸落淚多謝粉絲支持

組合P1X3L推出全新單曲《Wherever You Are》，三子憑歌寄意感激Puzzles(P1X3L Fans的稱呼)一直以來的愛戴與支持，而且互相守護舉辦「P1X3L你喺邊“Wherever You Are”分享會」，親身與粉絲會面。

三子一出場表示：「我哋本身想出快歌，維持番一貫唱跳形象。不過今次作品想提及粉絲，答謝對我哋嘅支持，所以想試吓慢歌。」由新歌的意念、MV製作等，三子都全程參與其中，並感謝公司給予的自由度，成就這份送給粉絲的大禮物。

P1X3L和《Wherever You Are》MV導演一起在現場與Puzzles透過大營幕欣賞MV，更分享當日拍攝的趣事。他們分享道，在天台拍攝羽毛散落的場景最深刻，鼻和口都吸入了不少羽毛，之後更辛苦導演團隊執拾了三日。

三子與粉絲大玩遊戲，其中成員Phoebus使出真功夫，一邊用腳背勾實足球，一邊清唱新歌，最後帶領同隊粉絲贏得遊戲，更送上期間限定P1X3L簽名偶像卡予粉絲。其後，除了送上新歌《Wherever You Are》外，更首次一起唱出Phoebus單人歌曲《Close Friend》，完全呈現出三子之間的默契和友誼，成員Marco笑言他們之間的感情昇華，不再是同事咁簡單。

最後活動完結時，Phoebus突然感觸地流淚：「一直想做好作品畀大家，有時仲會擔心嚟緊做有冇得出歌，又想下年做演唱會。無論之後條路喺點，多謝強勁後盾Puzzles。」