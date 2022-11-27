倫永亮幾經波折順利開騷　自爆鍾意MIRROR翻唱團歌致敬

音樂人倫永亮（Anthony）在戲曲中心舉行一連兩場演唱會，昨晚（26日）舉行頭場，他自彈自唱《是你》、《錯過》和《冬夢人》等串燒歌揭開序幕，兩年冇開騷，開騷前爆出有工作人員確診新冠，又有人劈炮不做，幾經波折才順利開騷。

他表示在疫情這3年，自己經歷過高高低低，「個人有啲古怪，瘋瘋癲癲、飄飄忽忽，我唔想躺平，唔想死住，想玩多幾年。」他又幽自己一默，自稱去年和今年磅數都是146磅，堅持冇增磅。他稱父母都不太贊成他彈琴，媽媽覺得音樂偏門，擔心他未能搵食，現在回想起來覺得父母是為他好，他笑言：「睇見本存摺水位好低，點解我唔去做醫生呢！」

Anthony在台上被爆料，爆出公司因為風水問題要他改名「Jess」、戴眼鏡及脫癦，提到第一張唱片打破了紀錄：「當時呂方、梅艷芳用好多錢出碟，我係全公司最低成本，用15萬出碟，但只賣到3000張。」他除教觀眾作曲，又教學潮語，即場解釋「MM7」、「腐女」等 ，笑指「CMF」是衣櫃裏的鏡粉意思，鍾意MIRROR的他自言有去天星碼頭打卡。之後唱了一首將自己的《追星者》與MIRROR的團歌《BOSS》remix版本，抄熱氣氛，全場high爆。

Anthony騷後受訪，稱娛圈迷信風水時有聽聞，但並非真正發生在他身上，不過「Jess」這個名字的確曾經用過，是他在美國發展時用的名，返港入行後才轉用Anthony。至於脫墨方面，亦並非公司的要求，他半開玩笑說：「有日我感冒睇醫生，但醫生幫我脫咗嘴上面粒癦。」潮語由拍檔自度，自己都很喜歡MIRROR 12子但冇追星，不過好明白年輕人視偶像為榜樣。對於第一場演出，他自評只有70分，認歌詞有甩漏，他說：「係我自作自受，因為有部分歌係重新編曲，有啲亂咗，有10%歌詞唔記得。」對於沒有邀請嘉賓，他說其實有不少歌手向他表示有需要幫忙隨時出聲，只是自己錯過了請嘉賓的時間。