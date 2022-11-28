山手梨愛　九州第一爆乳尤物

日本AV界曾經出現過「人類最強Body」沖田杏梨，不過佢已經引退，並專心做人妻同照顧小朋友，但係大家要欣賞最強Body完全唔係問題，因為AV大廠S1專屬女優陣容中仲有山手梨愛呢位長身爆乳尤物！

I Cup高妹

提到沖田杏梨，佢之所以被封為「人類最強Body」，正因為佢擁有5呎6吋高挑身材，同時有一對41吋L Cup爆乳，即使唔夠靚女，但係亦深得AV迷追捧。而佢引退之後，一向人才輩出嘅日本AV界亦不乏身材拍得住杏梨嘅新人，好似師妹山手梨愛就係最出類拔萃嘅一個喇！

梨愛擁有一副俏麗又帶幾分清秀嘅姊系面孔，美貌比起杏梨更吸引。身材方面，上圍雖然冇杏梨嘅L奶咁誇張，但係一對I Cup爆乳依然震撼男士們嘅眼球，加埋5呎7吋高挑纖巧身形，就更為凸出更令人驚嘆喇！

反應激烈

佢曾經做過裸體模特兒，據講之所以拍裸體寫真，因為佢仲未搵到自己想做嘅職業，所以就利用天賦本錢做裸模。好彩，愛妹優秀嘅天賦冇浪費，喺2021年第四季下海成為AV大廠S1嘅專屬新人，更因為身材實在太出眾而被封為「九州第一Body」添！

雖然身材高挑又豐滿，而且肉地結實，睇落相當強悍，但事實上梨愛體質相當敏感，被男

優進攻時，好快就被強烈快感刺激到大叫大嚷，表情肉緊之餘，身體亦不由自主咁出現各種高潮反應，例如經常都High到拗晒腰同扯床單，仲會興奮到爆發潮吹來，表演相當之精彩！

山手梨愛好鍾意上載寫真照及自拍照到社交網畀大家欣賞，唔想錯過呢位「九州第一Body」嘅性感靚相，就要多啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎7吋

三圍：39I-23-34