JJBABY玩轉K-POP遊學：好似發夢咁！

曾參演多部劇集包括《星空下的仁醫》及《十月初五的月光》的童星孖妹「JJBABY」鄭寶及鄭貝，近日趁假期獲公司ACE娛樂的韓籍老闆Yong Heo安排到韓國遊學，在他旗下兼當地知名的YS Group演藝模特兒訓練中心，接受正統韓國舞蹈及模特兒訓練課程外，更獲韓團BLACKPINK、WINNER及Big Bang等御用的兩大排舞師Silvergun及Gahee全面指導舞技。深知機會難逢的JJBABY全程落力練習受訓，幾乎由早練到晚，只是間中才抽空去行街及品嘗小食外，另一興奮點，是她們穿上傳統韓服到景福宮拍照。

JJBABY說去景福宫拍照，很有拍韓劇的感覺：「平時睇韓劇覺得景福宮靚到好似仙境咁，估唔到自己可以嚟呢到，仲着埋韓服！影相當日社長Yong Heo都有喺現場，天氣好凍，但佢都嚟照顧我哋。今次遊學最難忘嘅，係第1次喺韓國搭巴士，平時睇韓劇睇得多，親身搭就未試過。韓國人非常友善，試過有幾次去買嘢，老闆好好人，例如我哋買1件番薯，佢見到我哋有3個人，就會送多兩件畀我哋。」

對於今次在韓國「K-Pop遊學」接受訓練，JJBABY笑言到現在仍有夢幻感覺：「好似發夢咁，因為估唔到可以嚟韓國接受訓練同生活！我哋超級鍾意上韓式專業課程，因為會按照我哋嘅長處同程度嚟安排，同埋韓國課程比較注重學員要自律，要不停練習，老師覺得學員進度可以，先會進行下一項課程，所以可以喺短時間內有比較大嘅進步。」