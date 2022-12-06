工展會開鑼！首2萬名新登記APP會員可獲免費入場券

【營業資訊】一年一度的工展會又嚟喇！由12月9日至2023年1月1日，一連24天於維園舉行，全場超過860個攤位分為10大展區，今年特設「香港玩具時代」主題展區，展示香港人熟悉的本地懷舊經典玩具，更設置4組互動遊戲攤位及10個玩具展銷攤位，大小朋友都可以享受多方面的玩樂體驗。現場還有連串購物優惠同多重獎賞，驚喜連連；仲有精彩節目包括工展小姐選舉、粵劇折子戲表演、擊出澎湃非洲鼓樂、工展親子同樂日、管樂團音樂表演等，保證令您樂而忘返！

三期購物優惠包括：「開鑼狂賞週」（12月9-16日）、「88優惠連環賞」（12月17日至24日）及「閉幕優惠大激賞」（12月25日至1月1日），想掃盡1蚊同1折筍貨，記得mark實日子啦。

適逢今年係廠商會成立88週年大日子，當讓與眾同樂大送禮！大會推出「廠商會88‧驚喜8重賞」，帶來「88周年與您賞」、「同賀88生辰」、「共賀88•生日賞」、「入場禮遇」、「幸運大激賞及終極大激賞」、「每日開心賞及投票贏巨獎」、「打卡有禮送」及「網上工展會福袋3重賞」8重獎賞活動。此外，場內亦舉辦消費獎賞活動，市民只要消費滿HK$300或以上，出示即日電子貨幣簽帳單據即可到抽獎站參加抽獎，消費愈高，抽獎次數愈多。

唔講你未必知，原來網上工展會都已經率先上線，優惠與實體工展會一樣精彩！由12月1日至2023年1月9日，一連40日，三重購物禮遇大送福袋。購物滿$88以上即送您價值$88至$388不等的福袋，逢星期四早上10點更準時推出「每週筍貨區」，優惠產品同樣低至1折，唔想同人逼都可以搶到筍貨呢！

詳情：

日期：12月9至2023年1月1日（上午11時至晚上8時）

（展覽會將於晚上7時30分停止參觀人士進場；最後一天提早至晚上7時正）

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

門票：HK$8

註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場