「聲夢小花」鍾柔美一屋7犬　每朝有寵物鬧鐘大合奏

「聲夢小花」鍾柔美家中養了7隻愛犬，雖然品種或性格有所不同，但對着主人卻非常齊心，每朝化身「寵物鬧鐘」一起跳上床，以獨特方法叫醒她起身上學。

鍾柔美（Yumi）數年前獲家人獎勵到寵物店任意挑選，結果她對當時還時BB的白雪雪玩具貴婦狗一見鍾情，之後買回家養，並取名為Cha Cha。現時愛犬已不經不覺5歲大，但家中卻增加了6隻狗狗成員，變成了7狗之家。

對於一個家庭養7隻狗，Yumi受訪時笑言有點誇張，唯一切也是緣分：「第2隻同埋第3隻都係Auntie畀我，當時已經覺得夠晒數。」沒料後來發現狗狗大肚，還是4胞胎，一下子令家人既開心又不知所措：「已經安排咗送畀邊個朋友，但當見證住佢哋出世，有一種好強烈唔捨嘅感覺，最終變咗依家咁樣。」

於芸芸狗仔當中，要選「The One」，必定是人生擁有的第一隻狗狗Cha Cha，更指牠除了年紀最大，亦是最有霸氣，不喜歡其他狗狗走近牠。養7隻狗的使費一定很大，Yumi笑指當初也曾有憂慮，幸日子久了亦沒有太大問題：「只要當佢哋係屋企人，乜嘢問題都唔會有。（依家要兼顧工作同學業，豈不是冇時間照顧狗狗？）真係會花少咗時間喺佢哋身上，但之後會補番，同埋我有個好特別嘅鬧鐘，就係每朝全部狗會衝上床叫我起身，係一個無敵鬧鐘。」