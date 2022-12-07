亞洲國際餐飲集團迎接200分店里程碑

集團主席柯鎮平先生偕同母親、領展執行董事兼行政總裁王國龍先生（左一）及上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生（右一）主持第200店開幕儀式及乾杯祝賀。（客戶提供）

【營業資訊】亞洲國際餐飲集團自成立以來，不斷力求創新、突破框架，致力為港人提供物超所值及多變的美食。集團邁向十五周年之際，迎來另一個里程碑──第200分店的誕生。於2022年11月24日在秀茂坪商場「百份百」港式餐廳、意日fusion「意樂」餐廳、日式一人燒肉「RUD」及主打外賣形式經營「Chicken Factory」舉行盛大開幕典禮。

典禮由集團主席兼行政總裁柯鎮平先生主禮，榮幸邀請兩位重量級嘉賓，領展執行董事兼行政總裁王國龍先生及上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生，蒞臨見證集團意義非凡一刻。柯鎮平先生及主禮嘉賓啟動特別亮燈儀式見證集團在香港發展之歷程，祈望集團發展能夠一日千里。

集團主席兼行政總裁柯鎮平先生表示，集團得以壯大及發展，全賴各界支持，令集團實力日益雄厚，衷心感謝集團每位員工全心全意的付出。集團未來會繼續以不屈不撓，穩中求變的精神，努力向前邁進，期待第300間分店的來臨。

是次活動感激獲得各界的鼎力支持及贊助，部分贊助撥捐至慈善機構「多多基金會」，為幫助低收入家庭兒童、SEN兒童及有需要的長者出一分力。