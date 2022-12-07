宋仲基空降新加坡谷新劇　獲網民讚靚仔勁開心

韓國男神宋仲基、影帝李聖旻及女星申鉉彬主演的韓劇《財閥家的小兒子》於11月18日首播，開播8集便正式登上今年韓劇收視冠軍，宋仲基今日（7日）特地現身新加坡，出席「Viu原創韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基記者會」，與一眾亞太區媒體見面，吸引大批粉絲出動追星。

宋仲基以一襲淺色恤衫加西褲亮相記者會，期間不時向台下揮手，貫徹親切作風，心情大靚的他表示：「我真的很喜歡新加坡，這次是我第7、8次到訪了，今天早上我還在這裡打了高爾夫球；另外，我最想吃胡椒蟹，幸好昨天有人給我準備，所以我全吃光了！」談到劇集在亞洲掀起煲劇熱潮，亦錄得很好的收視成績，他笑指未料到觀眾會如此捧場：「因為《財閥家的小兒子》並不是浪漫喜劇，而我聽說許多亞洲觀眾都喜歡看浪漫喜劇，所以我從未想過劇集會受到廣大觀眾的熱愛。」他也透露劇集是好拍檔《成均館緋聞》編劇金泰姬的作品，所以毋須多作考慮便答應出演。

今次是他首度挑戰一人分飾兩角，他坦言起初曾被考起：「這是我演藝生涯中拍攝時間最長的劇集，我要分飾尹炫優和陳導俊，前者是『現在式』，後者是『過去式』；對我來說拍攝上的確有難度，起初我會覺得混亂，因為我得飾演兩個角色，後來我突然想通了，這並不是兩個獨立角色，而是一個角色，所以我找到了解決的方法。」

問到劇集下半部的看點，他調皮地說：「我想『黃Viu』應該不想我劇透，我尊重他們的意見，哈哈！不過導俊擁有所有記憶，而他回到過去後，與家族和爺爺會有一些牽連，令他變得更為複雜。」他又指有留意網民的反應：「我在討論區看到，有人說《財閥家的小兒子》真的很有趣，因為很多人可以透過劇集了解到韓國歷史，也有人說宋仲基很帥，我喜歡，哈哈！」至於他的大學生活是否如陳導俊一樣精彩，他則搞笑謂：「我小學中學都是讀男校，我只能在大學遇到女生，所以我大學時很開心，哈哈！」會後宋仲基更親自到場外與過百名圍觀粉絲打招呼並握手，大騷親民一面！