壁畫攻入各區　香港都有街頭藝術　

最近俄羅斯街頭藝術家Vladimir Boldyrev在港創作壁畫卻接連被圍封及消除，惹來各界熱議之餘，也令人不禁疑惑：「難道香港真的連街頭藝術也容不下？」其實也不盡然，本地多處仍然有壁畫的身影。例如堅尼地城便有幅巨型壁畫重現昔日「西環七臺」面貌，連同相鄰的「山市船臺」主題樓梯畫，形成極具藝術色彩的打卡熱點！今回就帶大家走進這社區，並邀請以貓壁畫聞名的藝術家分享創作心路歷程，Let's Go！

重現「西環七臺」面貌

街頭藝術，既有簡單直白的塗鴉文字，也包括一些需要仔細品味的畫作故事。所以大家打卡的同時，不妨細心觀賞壁畫細節。最近中西區街坊如果路經堅尼地城石山街，會發現那裏出現一幅超長新壁畫，以「西環七臺」歷史為主題，壁畫中呈現的全是昔日「西環山」住宅區與街道群與當地居民的生活面貌。

在西環生活的老街坊當然熟悉「西環七臺」，但對於區外居民來說，可能連聽都未聽過！其實「七臺」就是太白臺、羲皇臺、青蓮臺、桃李臺、學士臺、李寶龍臺與紫蘭臺。地名起得如此有詩意，皆因與唐代詩人李白有關。另外，「臺」是指山上的街巷之間延伸出來用作建屋的平地，因為堅尼地城在填海之前，房屋是依山而建的。雖然現時七臺大部分建築已拆卸或重建，但透過新壁畫可以回顧太白樓遊樂場、各式殖民地建築、人力車伕、祠堂及擔水生活等，重溫昔日七臺的面貌。

值得一看的，還有同步翻新的山市街樓梯畫，畫作以「山市船臺」為主題。原來19世紀的山市街曾經是一個「船臺」，即是船隻泊岸維修的地方。大家在附近漫步時，不妨距離樓梯底遠少少再「低炒」，整條樓梯的畫面便會全面呈現。

藝術社區「教主」都Like

說到壁畫，就不得不提西環的藝里坊Artlane。此小區於早年進行翻新活化，請來多位本地及國際藝術家為建築物牆壁繪上獨一無二的色彩，範圍覆蓋西營盤忠正街、奇靈里及石棧里，布滿了四周的牆壁和樓梯。不同畫風作品與四周景物融為一體後，儼如一條色彩繽紛的藝術村，大受文青歡迎，就連「教主」Anson Lo @ MIRROR也來過打卡，各位「神徒」又豈能錯過？

重點推介藝里坊的最大壁畫《澆花中的小女孩》，這幅樓高兩層的畫作，上層繪畫了小露台及兩隻小貓咪伏在花槽上休息，而下層則有一個色彩繽紛的花園，旁邊站立了一位正在澆花的小女孩，將公園環境延伸到壁畫中的手法，為空間加添了不少創意。在《澆花中的小女孩》瘋狂留影後，別錯過旁邊的《彩虹樓梯》，漸變色彩設計打卡一流！此外，離港鐵站最近的《都市森林》，牆身不但髹上粉橙色，還加入立體字藝、白色鸚鵡、綠葉及明亮燈泡作點綴，為現代石屎森林增添不少生機。

海洋隧道壁畫

除了港島區有壁畫小區，九龍區的太子道西行人隧道（近南角道），牆身也繪有巨型畫作。以海洋為主題的壁畫中有一條8米長巨型鯨鯊，搭配藍色海水，讓人猶如置身海底世界。如果細心一點欣賞，會發現鯨鯊被各種海洋生物如小丑魚、珊瑚、海草與水母等包圍。想到此夢幻隧道打卡，乘搭港鐵至宋皇臺站出口便可。

「托腮貓」萌爆街頭

創作壁畫與日常繪畫有何分別？以「托腮貓Gloomie」壁畫而出名的藝術家LeonLollipop暢談創作歷程。原來Leon最初畫的是油畫，後來機緣巧合之下，在上環Coffee Shop外牆繪畫了第1幅三色貓（即是8呎高Gloomie托腮貓）壁畫，便瞬間打響名堂。不過在街頭繪畫貓壁畫前，他已創作過無數貓狗主題油畫。問到為何以貓狗為壁畫主角，他說：「貓狗和人類之間往往有特殊聯繫，所以想在畫作中將人類獨有的情緒投射在貓狗身上，帶出可愛和矛盾的氛圍，例如狗狗的和藹親切，與貓貓的冷酷及不耐煩等。」

仔細觀察每一幅Gloomie壁畫，不難發現貓咪都有托腮動作，原來是象徵想像和思考；而頭戴皇冠是想表達貓狗與主人的「主子」與「奴才」關係。Leon分享：「第一次畫Gloomie時正值疫情爆發，所以好想透過畫作為大家帶來開心。像寵物帶來歡樂的感覺一樣，希望能起到療愈作用。」因此他筆下的動物，風格游走於真實與卡通化之間，務求透過靈動有趣的表情，傳遞更多快樂。

創作好壞與局限

談到壁畫創作，本地跟外國可謂大不同，亦各有好壞處。Leon說：「外國地方大，較容易找到合適的牆畫壁畫，但缺點是不一定有路人欣賞到創作；在香港雖然難找到合適牆壁，不過一旦找到就一定會有人見到創作，且大家的回饋與反應都可以很快感受到。」對於俄羅斯藝術家Vladimir Boldyrev在港創作的壁畫接連被圍封及消除，Leon的看法是：「有壁畫欣賞是一件令人很高興的事，不過選擇創作的地點都很重要，應該選擇一個安全又靚嘅環境。」只要選址妥當，就能夠美化整個社區環境，同時讓大眾安全地打卡。

「第三貓」、「第四貓」陸續出世

雖然俄羅斯藝術家Vladimir Boldyrev在汀九橋底「光環貓」被消失後，公開表示不會再有貓塗鴉了。然而最近卻被網友發現Vladimir分別在馬灣某村屋及市區某處外牆創作了第3及第4幅貓壁畫。由於選址屬私人地方，交通便利、容易到達，相比前兩次畫在公共地方，新作會較易保存。消息一經流出，已經引起極大迴響，不少網民表示：「好想畀間屋佢噴」、「好有藝術氣氛」。

同場加映：Banksy街頭塗鴉反戰

街頭藝術的作用有很多，既可傳揚快樂，也可表達對時事的看法。作風神秘的著名街頭藝術家Banksy，以自己的巨大影響力在烏克蘭當地進行街頭塗鴉，選擇創作的牆身大部分都是被戰火洗禮過的地方。此系列畫作共有7幅，所呈現的人去樓空、鋼筋外露、水泥石頭散落一地畫像，讓人體會到戰爭的殘酷，充滿反戰精神。尤其當中一幅小男孩將穿着柔道服大人擊倒的壁畫，便令人津津樂道，讓人聯想到俄烏戰事的同時，也領略到即使微小的力量也可以戰勝強者。