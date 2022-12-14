金城營造集團舉行「零碳運輸創未來」論壇

【特約報道】為爭取在2035年前將本港碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，香港特別行政區政府近年來積極採取不同措施，推動電動車普及化。金城營造集團（下稱「金城」）作為植根香港接近60載的能源基建專家，以協助建設香港成為更加智慧及可持續的優質城市為願景，在電動車普及化方面擔當領導及協調的角色，促進更高質及高效的協作及發展，連繫各持份者，攜手推動綠色運輸發展。為了向相關持份者提供優質的交流平台，推動業界増進有關零碳運輸的資訊並發掘合作商機，金城於11月30日取址位於新寶工商中心的總部舉行「零碳運輸創未來」論壇，由金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士作召集人，並非常榮幸獲香港立法會環境事務委員會主席葛珮帆議員，BBS JP親臨指導。論壇由金城營造集團特別顧問周憲本先生主持，兩位嘉賓講者香港特別行政區政府環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）羅慶新先生，分別就香港步入零碳運輸新時代進行深入討論。出席是次活動的來賓包括中華電力有限公司代表、電動車品牌比亞廸、MG及科軒動力代表、充電裝置品牌代表、多位來自運輸界包括的士、巴士及小巴業界代表等，陣容鼎盛，場面熱鬧。

在論壇正式開始前，金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士向各位嘉賓致歡迎辭。王紹恆太平紳士在可持續城市發展方面具備豐富知識及經驗，擁有美國綠建築協會授予的「LEED AP」，以及香港綠色建築議會認可的「綠建專才」等多項專業資格，並擔任香港建造商會環保小組主席、零碳天地董事會主席、智能廢物管理平台工作小組主席、香港建造業議會環境專責委員會成員、環保促進會香港綠色企業大獎籌備及評審委員及2023年度可持續建築大獎籌備委員會成員等多項公職。及後，特別嘉賓香港立法會環境事務委員會主席葛珮帆議員，BBS JP、梁啟明博士、羅慶新先生、周憲本先生與王紹恆太平紳士一同上台合照。

「零碳運輸創未來」論壇隨即展開，主持人金城營造集團特別顧問周憲本先生致開場白時表示：「環境局於2021年公布《香港電動車普及化路綫圖》，以於2050年前達到車輛零排放作為目標，採取不同措施，包括於2035年或以前停止為新燃油私家車進行登記，於2025年前於全港設置至少15萬個私人及5,000個公共電動車充電設施。此外，《行政長官2022年施政報告》亦宣布未來三年將會在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施，並於2023年試行新一代電動的士、氫燃料電池雙層巴士及重型車輛。」並邀請嘉賓講者香港特別行政區政府環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）羅慶新先生就議題發表意見並進行討論。

環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士在論壇中提到：「政府推出35億元的『EV屋苑充電易資助計劃』，預期於2027/28財政年度前可協助約於700個現有私人屋苑停車場、約共14萬個停車位安裝電動車充電基礎設施。此外，我們亦積極在香港各區物色空間及停車場安裝充電設施，並提供11億元的『新能源運輸基金』，資助運輸業界引入及試行綠色創新運輸技術。」

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新先生在論壇中表示：「政府推出『智慧交通基金』資助創新科技研究和應用項目，以改善交通效率，當中包括電動車相關項目。另外，為鼓勵運輸業界引入更多新型號的商用電動車，我們亦與環境保護署合作提供清晰指引，令新款電動車的車輛類型評定程序更加順暢。」

論壇結束後，所有來賓移步至位於新寶工商中心二期的金城電動車營運中心參觀。今次展出的除了金城的電動車車隊及全新充電裝置外，更邀請到合作夥伴MG展出電動私家車、比亞廸展出電動的士，以及科軒動力展出電動單層旅遊巴士和電動小巴。不同界別的與會人士把握機會進行交流，探討合作，氣氛熱烈。當日活動以一幅集合所有與會者拍攝的大合照作結，象徵金城與政府及各持份者聯手齊心，為推動電動車普及化、加快實現零碳運輸的步伐及促進香港的可持續發展而出力。

香港立法會環境事務委員會主席葛珮帆議員，BBS JP表示：「隨着香港步入零碳運輸新時代，香港特區政府推出多項電動車普及化的措施及政策，與此同時亦有賴業界積極參與，響應及推動有關發展。本人非常榮幸獲邀出席『零碳運輸創未來』論壇，除了樂見金城營造集團為推動零碳運輸擔任領導及協調角色，打造交流平台，促進各持份者共同合作之外，更有機會與擁有相同理念的業界領導見面及交流，齊為香港發展成為可持續城市而努力。」

王紹恆太平紳士表示：「金城作為歷史悠久的建築及工程公司，一直陪伴香港發展及成長，並致力為香港的能源基建領域提供專業優質的服務，以建設香港成為可持續發展的優質城市為願景，在可持續發展方面亦早已領先一步，在可持續基建項目中投入大量資源及先進技術，包括在新寶工商中心大廈天台安裝全港最大規模的私人商業樓宇太陽能發電系統，並為環境保護署化學廢物處理中心提供總承包工程，興建亞洲同系列最大型的醫療廢料消毒系統設施，在建設可持續發展城市上決心及實力有目共睹。今日舉行的『零碳運輸創未來』論壇，除了有利訊息交流，更提供一個促進電動車及相關基建的協作平台，促進持扮者交流及協商，推動業界合作，加快香港零碳運輸的發展。展望將來，我們期望繼續與業界夥伴進行積極討論，發掘合作機會，齊為建設可持續發展城市共創新篇章。」