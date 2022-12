群星繼續杯葛！《金球獎》隨時變為沒有明星的頒獎禮？

《金球獎》過往被視為每年一度的國際影視界盛事,但舉辦金球獎的「荷里活外國記者協會」(HFPA)幾年前卻遭受種族歧視指控,外界指協會一直欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音,其後協會承諾會增加黑人成員。不過眾星仍然「唔收貨」認為力度不足,除了直播多年的美國全國廣播公司(NBC)杯葛之外,一眾紅星包括史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)亦「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎。結果去年在沒有明星之下低調舉行。雖然NBC早前宣布復播今屆《金球獎》,但有多位獲提名的影星已先後表明不會出席,因而令外界擔心今屆《金球獎》分分鐘繼續沒有明星出席!

憑悲情電影《鯨》(THE WHALE)提名劇情組最佳男主角的美國男星班頓費沙(Brendan Fraser),雖然被外界一致睇好最終會在《金球獎》獲獎,但他早前已表明明今屆不會出席。他說:「我跟HFPA之間的過節多於對它的尊重。正因為那些過節,我母親養大我,不是要我做偽君子。」班頓於18年自爆是#MeToo受害者,他指曾遭HFPA前主席Philip Berk在活動上性侵。

除了班頓之外,憑《女戰不敗》(The Woman King)獲劇情組影后提名的女星維奧娜戴維絲(Viola Davis)日前出席活動時亦表明不確定會否出席《金球獎》。她說:「從冇諗過(出唔出席),知道班頓費沙已表明唔會出席。我認為佢哋(HFPA)應該要做得更多(改革)!」至於憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲《金球獎》最佳女配角的美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis),亦表明不確定會否出席頒獎禮。她直言改革從來不會足夠!