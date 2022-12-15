甄子丹新戲在港定檔上映　孖太太巴黎撐枱腳贈興

由甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》於內地將於網絡平台推出，而香港則定於明年1月19日農曆新年前在院線上映，並於今日（14日）發布初版預告。預告中可見飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹被罷免後，遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百。

子丹受訪指今次拍攝這部電影其實很不容易，但整個製作團隊上下一心，大家甚至願意為了拍好這電影而自願減價沒有收足酬金，只為希望把電影拍好：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足相信同支持我，各人都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」

《天龍八部之喬峰傳》除了由甄子丹擔任喬峰一角外，電影更請得一眾金像班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、兩屆香港電影金像獎最佳女主角得主惠英紅參演。而幕後陣容更是強勁，動作方面有金像獎最佳動作指導谷垣健治、金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，而其他製作單位亦來頭不少，包括有金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮等。

另外，甄子丹日前被網民拍得與太太汪詩詩於巴黎一間餐廳撐枱，2人用餐的是一間裝潢豪華的法國餐廳，他們坐在圓枱前，子丹不停與太太傾偈，相當恩愛。汪詩詩紥了髮髻，穿一件米色大衣，搭配黑色高跟鞋，看上去優雅又隨性。甄子丹則穿着白色襯衫、外面配以黑色外套，而外套的肩膀加了金屬設計，頗有潮人的風範。網民更爆甄子丹吃的分量不多，比太太還要少，難怪子丹可以一直保持勁Fit身段。