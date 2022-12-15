胡歌代言產品風波貓奴怒吼退粉　恐成景甜翻版

內地男神胡歌近期當黑，半個月內不斷傳出負面新聞，近日更捲入疑問題貓糧事件。有網民聲稱愛貓食過他代言的貓糧後不適送院，經搶救後返魂乏術，事件引起一眾「貓奴」怒吼要「退粉」，亦有粉絲擔心他成為「景甜2.0」，被代言拖累事業。

胡歌自拍畢內地神劇《琅琊榜》令事業登上頂峰後明顯減產，最近其新劇《縣委大院》終播出，但是非卻接踵而來。之前傳他因得罪人而要被消失幕前外，又指他在《縣》劇中面僵兼欠演技，日前在內地社交網更瘋傳，指胡歌代言的貓糧捲入「命案」。

有內地網民指稱家中4隻小貓懷疑食了某品牌貓糧後不適，經獸醫診斷後發現貓咪肝腎功能衰竭，搶救幾天後最終死亡。之後向品牌貓糧客戶服務部「了解」，並跟指示將餘下的貓糧送往檢測，但遲遲未收到報告回覆，再向有關方面查詢，回覆卻是「倉庫沒保留」，最後經多次溝通後，該網民稱聲收到約2,500元醫藥費及約800港元賠償金。

粉絲盼及早交代

雖然網民未有明言貓咪離世是否跟貓糧有關，但已觸動萬千「貓奴」的神經，由於涉及4條貓命，不少貓主在網上洗版式遷怒涉事品牌貓糧的代言人胡歌，有人指因喜歡胡歌，加上知道他是愛貓之人，試過放下「頂流男神」包袱扮貓拍攝，故為支持偶像才購買該商品。有網友更將事件跟內地女星景甜因違法廣告代言行為要依法作出行政處罰的事件相題並論，擔心胡歌可能跟景甜一樣「手尾長」，除了被罰款，或影響其演藝工作，盼胡歌及有關方面盡快作出交代，免事件在網絡上繼續發酵。