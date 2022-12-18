娛圈單打︱金牌媒人也無計　視后真係咁難頂？

又到聖誕，又到聖誕！佳節當前，梗係愛侶「你儂我儂」的最好時機，奈何41歲視后胡定欣卻大嘆芳心寂寞，即使「金牌媒人」林盛斌（阿Bob）拍心口幫忙牽紅線，感情至今仍未有着落。定欣有演技有事業，又是靚女一名，天之驕女理應唔憂嫁，何解連成功撮合圈中多對佳偶的阿Bob都搞唔掂呢？

阿Bob就話已經着緊處理中，只是暫時未搵到定欣合眼緣的人，感情事好講feel。咦，言下之意，即係視后眼角高喎？

當然，定欣條件好，又有搵錢能力，足以照顧自己，對男友自然揀擇。過去定欣有多段情史，最為人熟悉的包括吳浩康、馬國明，奈何沒有一人是真命天子。前者與郭思琳拉埋天窗，後者與湯洛雯甜到漏並計劃結婚；至於跟《城寨英雄》拍檔陳展鵬的緋聞一度傳得沸沸揚揚，直到陳展鵬認愛單文柔才無疾而終，外界甚至認定陳展鵬借她過橋做宣傳。

每個與定欣愛過的男人，最終娶的卻是另一人。有指她事事追求完美的性格，有時候會令身邊人覺得難頂，「港女」標籤自此貼在身上搣唔甩。這又難怪，18歲參加全球華人新秀歌唱大賽，即奪四強榮耀大獎；兩年後再參加TVB舉辦的封面女郎比賽，奪得「美寶蓮至迷人Cover Girl大獎」，更獲邀成為藝員訓練班的學員，足見天資過人。2015年和2016年更是其天下，兩奪視后，可謂要風得風，要雨得雨。

如此高質港女，若無一個有足夠自信和能力的男人，恐怕難以匹配和駕馭。港男唔夠膽追，不足為奇矣。