《就是青春》三甲誕生！洪韻騏贏成條街

HOY TV選秀節目《就是青春》今晚舉行總決賽，5位入圍參賽者包括洪韻騏（Wincy）、曾琸庭（Alice）、張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba）及康志維（Edmond）施展渾身解數爭冠軍。比賽甫開始，Wincy、VALC及Edmond投票走勢一直入圍三甲，而經過兩個回合比賽，包括與嘉賓合唱及自選歌曲後，Wincy以47分大比數拋棄其他對手，最終榮登冠軍寶座。

自選歌曲時，Alice以歌曲《舞孃》性感迎戰。而VALC則以芭蕾舞表演獻唱《樹仔》，獲評審們推崇，結果獲亞軍。而唯一男丁Edmond落力演繹《再不再見》，被身後的Video Wall搞到「回憶返晒嚟」，當眾淚下男兒淚，感動全場，最終獲得全場季軍，賽後女友更現身受訪支持。Alice及Wuba則分佔第四及第五位。

Wincy從陳柏宇手中接過獎座，及十萬元大支票獎金後，即感性表示﹕「無諗過攞冠軍，多謝幫過我嘅朋友、屋企人、投我票嘅大家、唱歌及排舞老師等等，係你哋令我依家可以企喺度，同埋好開心透過今次比賽，識到 17位好朋友，佢哋亦成為我嘅對手，令我有所進步。」