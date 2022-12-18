慾火燃燒 愛在心內暖

臨近冬至，終於有寒冷嘅感覺，點樣先會令人覺得暖（Warm）？梗係要靠乾柴同烈火喇！其實只要燃點起內心嗰團慾火，效果比起對住暖爐仲要勁，唔信？一齊喺慾海中取暖吧！

Warm Shop 唔係賣暖

美國色情服務業有唔少術語，「Warm Shop」係其中一個例子，大家估唔估到係乜嘢意思？貼士係呢個地方唔係賣暖而係賣淫，無錯，就係指妓院，亦因為呢個緣故，衍生另一個術語「Warm Member」，可以解作妓女、嫖客，同埋巨根男。講開妓院，位於西澳洲有一間叫「Questa Casa」嘅老字號，因外牆髹咗粉紅色，所以擁有「The Pink House」呢個別名，據聞早喺1903年開業，經營至今已超過119年，可以話係世界上歷史最悠久嘅妓院之一。

Winter Warmer 攬住曳曳

天氣凍到震，仲要剝光豬曳曳，豈不是搵自己笨？原來有一款騎乘體位好啱怕凍嘅男女，呢招叫「Winter Warmer」，玩法好簡單，男士可以選擇屈膝跪床或盤腿而坐，女方可以坐喺男方身上，繼而進行騎乘，重點係雙方嘅上半身要攬到實一實，互相靠對方體溫嚟取暖，簡單啲講同「樹熊抱」冇乜分別，唔知大家有冇覺得呢招好有愛呢？

《A Warm Embrace》 雪地送暖

以愛情故事為主題嘅四仔，大家睇過未？由Daring Media Group喺2012年推出嘅《A Warm Embrace》就有辦你睇，片廠仲聲稱呢套四仔媲美荷里活愛情電影添！影片由Cathy Heaven、Megan Coxxx、Lucy Love等著名脫星演出，話就話係小本製作，但為求拍出冰天雪地嘅畫面，竟遠赴阿拉斯加拍攝。故事講述失意女商人為治情傷，揸咗架車去散心，巧合地喺寒冷嘅荒林遇上型男主角，最終譜出動人嘅情慾故事。

同場加映：眼鏡娘的《暖冬》

老實講，當內心有一團慾火，就算剝晒衫褲都唔會令人覺得凍，而呢套由日本AV片廠Madonna喺2020年12月推出嘅《暖冬》，內容講述好色人妻情挑小鮮肉，絕對可以畀到AV迷暖身嘅效果。事關孭飛嘅女優係當時人氣高企嘅新川愛七，除咗憑眼鏡娘嘅成熟韻味食胡，仲有對35F純天然車頭燈，同埋35吋盛臀，唔少AV迷都被佢嘅誘人演出搞到慾火焚身。值得一提，2019年以KANBi專屬女優身份出道嘅愛七，當年聲稱自己喺1984年出生，因老公鍾情青春少女，令佢寂寞難耐，迫不得已要下海，後來佢又自稱喺1992年同1993年出生，真係唔知佢邊句真。