黃子韜梁競徽染疫發高燒　賈乃亮㷫得冒火：難受得快要死掉

內地疫情仍然嚴峻，不少藝人都相繼確診。這兩天，身在內地的香港藝人梁競徽、內地男星賈乃亮及黃子韜都於社交平台自爆中招，他們同一病徵都是發高燒，痛苦難耐。

黃子韜就開直播自爆確診，片中他瞓於床上，狀甚痛苦的，聲音也變了，他謂:「我頭要炸，我眼感覺要崩啦！感覺眼睛要凸出來了一樣，太難受了，昨天才打遊戲，今年就陽了，想哭了！你們第一天是甚麼感覺?我39.4度，你們多少度呀?我白天還38.7度，我快奔40度，我還能好嗎?我頭好痛呀！就出去錄了一個舞台就陽了，本來呆在酒店一點事兒都沒有，好的，我心裏心衡一下，謝謝你們，謝謝那我掛了。」

另外，賈乃亮日前於直播中大爆自己之前確診後連續發了3日高燒，體溫更一度飆升至39.5度，直言難受得快要死掉，整個人都㷫得冒火一樣，他又指中招後吃東西都沒有味道了。賈乃亮更提醒大家要多喝熱水，多點發汗讓毒素排出。

此外，到了內地發展的梁競徽，日前快測後證實中招，他的病徵都是喉嚨痛、發冷、咳嗽、全身骨痛等，發燒就超過攝氏39度，競徽於表示今次體驗相當特別，發燒期間不斷發冷，而且還會肚瀉。現在他已完全退燒，身體正回復正常，只是仍然有點咳嗽，他亦即為自己煲了一個番茄湯，增強體力。