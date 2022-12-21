DC新宇宙大清洗　狄維莊遜宣布「黑亞當」出局

美國男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）計劃15年，由他主演的DC超級英雄片《黑亞當》（Black Adam）終於在今年10月上映，不過美國導演James Gunn自11月成為DC新總裁後，大刀闊斧清洗舊人，繼英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）宣布不再飾演「超人」後，「黑亞當」同樣出局！

狄維昨日（20日）於社交網站宣布：「James Gunn與我談過，黑亞當將不會在他們新一章中出現。不過，DC與Seven Bucks同意繼續摸索如何讓黑亞當在未來多重宇宙故事中露面。James與我認識多年，一直支持對方成功。現在也沒有分別，我永遠支持DC（與漫威）成功與大獲全勝。你們熟知我為人，我很厚面皮 — 我保證說話向來直接。James與DC高層的決定，反映他們對DC宇宙的創作方向。經過15年的不懈努力，我為向全世界粉絲推出的《黑亞當》自豪。」

DC新計劃於網上惹來極大反彈，James昨日（20日）於社交網站回應，指他們已預計網上有「少數吵鬧與刻薄的人」投訴，又指「不尊重人的不滿聲音，永遠不會影響我們的決定。」