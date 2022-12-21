Gumiho Hannya　調皮扮嘢貓

有人話貓癡嘅思想同行為都會愈嚟愈似一隻貓，認唔認同就見仁見智，只係有位性感女Coser嘅Cosplay實力，竟逼真到好似貓靈附體一樣，佢就係Gumiho Hannya喇！

維肖維妙

唔少性感女Coser鍾意扮貓娘，不但萌味十足，配合埋性感造型，更係輕易成為男士嘅焦點。不過，有人認為扮貓嘅難度唔高，只要擺出個喵喵動作，已經相當迷人。如果以為咁樣已經夠嘅話，未免太睇小Cosplay嘅真諦喇，事關嚟自美國嘅性感女Coser Gumiho Hannya就話畀大家知，要成功Cosplay性感小貓，唔係一味夠萌夠性感就得，最重要就係連思想同行為都要似貓一樣先至夠神似，佢更身體力行，唔止以性感造型成功吸引網民嘅目光，更拍埋短片等大家見識到佢Cosplay嘅實力。果然影片一出便喺網上成為熱話，唔少網民激讚佢扮嘢叻之餘，性感嘅造型更係令人睇到嘆為觀止。

無心插柳

喺讀書時期，佢夢想係成為演員，參加過唔少話劇演出，更修讀演技課程，點知有次面試做演員時，卻被星探發掘做模特兒，雖然同演員夢有啲差距，但表演欲強嘅佢卻覺得未嘗不可一試，2019年便以模特兒身份為雜誌及廣告拍攝照片。既然係咁，點解佢又會成為Coser呢？事緣2020年初佢因為工作接觸到Cosplay，不但燃起佢嘅興趣，更開埋社交帳號分享佢嘅性感Cosplay相，估唔到大受歡迎，喺短時間內粉絲突破10萬，就係咁，佢便索性轉型做Coser，仲開設埋OnlyFans會員帳號，等粉絲可以睇到佢更火辣嘅寫真同影片，同時佢亦可以瘋狂吸金。

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：36D-25-36

作為人氣女Coser，Gumiho Hannya嘅社交網擁有超過53萬粉絲，皆因佢分享嘅寫真相火辣度相當高，露肉度超乎大家想像，真係睇到人扯晒火呀！