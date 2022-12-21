黃翠如不獲蕭正楠邀請演唱會獻唱：可能唔想我樣衰！

藝人黃翠如現身錄影《開心無敵獎門人：終極篇》。提到「三哥」苗僑偉受訪時表示要將「濕身重任」、搶收視的責任交給她，翠如打趣話：「交畀我有啲困難喎，陳自瑤就大家都知啦，佢有冇着透透哋嘅衫？」她又指三哥終於返港「好感動」：「我一直跟住佢跑步，但佢唔喺香港就變懶惰，做運動係要堅持嘅，想變強壯，做人要健康啲。（想操弗造人？）我係想自己再健康啲啫，跑咗步身體好好多，好彩三嫂話就嚟復跑。」

當問到跑步練氣是否打算為丈夫蕭正楠的演唱會助陣？翠如笑說：「我唱過啲歌畀佢聽，佢話唔合格，哼咗幾句《因為愛情》，但唔收貨。（唔想妳上台表演？）可能都係為我好，唔想我樣衰。」提到阿蕭日前自爆不記得翠如當年曾經訪問過自己，反而要翠如舊事重提才有印象，翠如笑言：「佢死硬啦！佢話唔記得，但又記得我出道拍過嘅廣告喎，可能係佢睇中我先！」

而近年長期留守內地工作的洪天明，就獲太太周家蔚及兩名兒子到場打氣支持。天明表示今次足足離港15個月，剛返港數天：「唔想來來回回隔離，好彩太太早前都有帶埋兩個仔，趁暑假北上陪我。本來我可以早少少返嚟，點知自己確診！」

原來暑假時家蔚帶囝囝們準備北上，出發前小朋友突然確診，最終全家感染，行程有延誤，身在內地的天明當時亦很擔心：「幸好太太確診5日後就變返一條線，兩個仔亦都冇乜事。其實我都有叫佢考慮吓帶埋兩個仔移居上海，方便我喺杭州工作，佢依家都考慮緊。如果嚟緊真係開關方便好多，咁佢哋就可以繼續留返香港。」提到之前他返港，兩個囝囝激動到喊，他有拍片紀錄，天明笑說：「今次返嚟事前有話畀佢哋聽，所以佢哋好開心。我會留到放完農曆年假，應該會安排同家人去日本旅行，享受家庭樂。」