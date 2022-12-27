林一峰回港受訪　兩年半冇見過父母

歌手林一峰為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒(Edmond)訪問，大談推出黑膠唱片感受及近況，已有兩年半沒有回港的他，透露期間過住旅居生活，曾搬過6個城市、3個國家，一共搬家廿多次，更說:「由上次香港返去緬甸之後，因為面對軍事政變，要漏夜撤走去到南美洲哥倫比亞，逗留兩個月，再去咗美國，因為狗仔有Cancer，離世後去咗愛爾蘭，除咗一年多嘅時間，相信嚟緊會住多年半至兩年。今次返香港只係六日，最主要都係探父母，已經有兩年半冇見過佢哋。」

談到向林子祥致敬的專輯最深刻作品，一峰表示：「因為疫情期間，住喺香港嘅婆婆離世前趕唔切返香港，所以漏夜將《分分鐘需要你》重新編曲錄製，透過表妹俾婆婆聽，雖然佢都冇乜反應，但表妹話婆婆有笑，之後就走咗啦！(係咪有一段時間冇創作旋律？) 係，因為婆婆走咗，影響到情緒，音樂同情緒太過直接，自己仲未處理到，足足有一年時間寫唔出旋律，好彩我仲有創作文字，反而文字創作有增無減，而且好豐富，我覺得喺呢度可以攞到個平衡。(寫唔出驚唔驚？) 唔會驚，因為知一定會過，只係要慢慢接受同克服。」