引人入性 睇VR四仔易上癮

因乜事要睇四仔，除咗好奇，大部分人都係為咗自娛，所以能夠令觀眾睇得投入嘅VR四仔，喺外國已漸成主流，甚至衍生出幾個人氣類別，嗰種親歷其境嘅體驗，真係好易令人難以自拔！

無敵巨乳

家陣VR四仔最多人Buy嘅類別，首推絕大部分男士鍾愛嘅巨乳系列！事關傳統四仔冇得轉角度關係，想全方位欣賞脫星嘅美乳，只能靠攝影師不斷走位，換成VR作品，情況就唔同晒，想點睇就點睇兼且勁有立體感，呢套由Swallow Bay出品嘅《Alyx's Caramels》就係好例子。影片一開波，獨自孭飛嘅Alyx Star立即送上巨波，視覺效果震撼，之後仲會喺大家面對近距離表演「球技」，又擠又夾，感覺就好似佢真係喺度同你曳曳一樣，爽呀！

蕩氣回腸

所謂「蕩氣」，好明顯係指癡女嘅淫蕩演出，亦係VR四仔嘅人氣主題之一！究竟VR四仔入面嘅癡女有幾咁淫蕩？睇吓呢套由Lethal Hardcore VR製作嘅《Chloe's 36DDD's Will Drain Your Load》，就會一清二楚。影片由Chloe Surreal主演，除咗靠一對36DDD巨乳嚟吸睛，佢喺鏡頭前更將淫娃本色表露無遺，就算佢只係對住鏡頭舐吓脷，感覺都好似被佢嘅舌頭挑逗一樣，小心走火呀！

一味夠索

大部分四仔迷都係以貌取人，甚至懶理脫星身材係咪前凸後趷，只要個樣生得夠靚，就會捧場，所以唔少VR四仔都以美女作招徠。如果你都鍾意睇靚女，呢套由18 VR炮製嘅《Hungry or Horny?》就啱晒。片廠搵嚟新進脫星Kimberly Simon演出，劇情設定你係佢條仔，諗住上去佢屋企食晚飯，點知見到佢剝清光咁煮晚餐，未飽暖已思淫慾，結果係點，唔使畫公仔畫出腸吧！講真，Kimberly Simon唔止個樣索，身材亦相當掂，加埋佢演出投入，所以呢套作品好受四仔迷歡迎。