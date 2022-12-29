新城勁爆︱COLLAR奪新人獎　After Class四缺一

新城勁爆頒獎禮今晚（29日）派發今年樂壇第一張成績表，近百歌迷傾巢而出，而影大合照時，歌后大熱鄭欣宜、馮允謙、林家謙、陳柏宇、泳兒、組合ERROR企在最前排，而第二排的C位則屬於MIRROR成員，12子中腳傷在身的姜濤、Alton及Tiger未有現身，而之前沒出席記者會華納歌手亦未見影，而確診的張敬軒亦在家休養中。

是晚將頒發10首「勁爆歌曲」、「勁爆男、女及樂隊」、「勁爆度歌手」及「勁爆演繹大獎」等共63個獎項，而率先頒發的「勁爆新人」多達12個單位之多，並林家謙負責頒獎。

得獎名單，包括有After Class、COLLAR、Lolly Talk、余宗遙、吳保錡、吳啟洋、張蔓莎、CY陳宗澤、雲浩影、黃明德、黎展峯及鍾柔美。不過After Class拎獎時獨欠炎明熹現身，而本是8位成員的女圑COLLAR只得Gao、Winka、Day、Sumling及Marf5位成員，仍然繼續未見受傷舞者阿Mo女友So Ching及lvy So及Candy，至於鍾柔美除以女圑身份得獎外，更以個人名義獲獎，司儀表示其中一個得獎者將成為電台力捧歌手，之後所有得獎新人輪流上台唱歌及分享得獎感受。

而未公布得獎名單前，一眾樂壇新人輪流上台獻唱，除唱MIRROR的圑歌外，還揀唱成員歌曲，包括姜濤的《蒙着嘴說愛你》及Edan的《E先生連環不幸事件》，而台下的MIRROR成員Anson Lo及Edan聽得特別投入，隨着音樂擺動身體。

不過令人意外的是，眾歌手表現失準，惹起網友熱議，連實力派林家謙唱Jer（柳應廷）的《狂人日記》時竟然走音，網友猜測跟音響問題有關。