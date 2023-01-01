【心理測驗】一圖預測2023上半年運氣

今天是元旦，帶着對2023年的新期盼，當然希望事事順利。雖說我們沒有未卜先知的能力，不過都可以玩玩心理測驗，預測一下今年的運勢。來自日網ananweb的一道心理測驗，可以預測2023上半年狀況，大家一齊玩，Happy New Year！

【問題】

憑直覺，請問你在下圖中看到的是甚麼？

A.注連繩(日本神社中用作辟邪的繩結）

B.花環

C.環形麵包

D.花朵

【結果分析】

A.充滿能量

在2023上半年，近期所積下的疲勞似乎有被緩解的趨勢，而隨着變得開朗的心情，再想想自己的擔心、煩惱，會發現其實也沒甚麼大不了，渾身都充滿能量，更有助於你更全面地看待事情。與此同時，比起簡單的工作，你會發現透過收集和組合資訊會更有利於你找到解決的方案。人際關係上，今年不妨嘗試積極與人打交道，有機會可以遇到貴人相助，為你帶來好運。

B.善有善報

種善因，得善果，在上半年，你或者會因曾對別人施以緩手而得到幫助，所以即使有時覺得自己是多管閒事，只要是善意的，都不妨一做。同時，亦可以適當地發揮一下你的博愛精神，幫助不同的人，即使可能會令你變得忙碌，但這些都會令你有所收穫，甚至能給身邊人更好的印象，令自己獲得更好的評價，說不定會為你帶來更好的機遇。

C.靈感爆發

上半年會是你富有靈感的時段，靠着它，你不但想像力更為豐富，對於創意工作者也是極佳的機會。同時，亦會令人變得更感性，更容易觀察到身邊人的所需所想，令你的人際關係更見和諧，若及時行動，將能給人留下「機靈、心巧」的好印象。另外，這段時間你有機會因為服飾而獲得好運，建議在面見重要的人時，先檢查一下自己的衣着是否合宜。

D.治愈他人

微笑是最佳的武器，在今年的上半年，你所在的圈子或團隊合作可能會出現不和的情況，但透過你的努力似乎能獲得緩解，與此同時，你身邊亦會出現需要你治愈的人，靠着真心而充滿愛的言行，能放鬆身邊人的情緒，給人帶來力量，對於真誠的你，亦總會有人看到你的優點，感恩有你的存在。