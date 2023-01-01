金南佶捧SBS演技大獎　安孝燮金世正奪視帝視后兼情侶獎

韓國SBS電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（31日）舉行，男星金南佶憑犯罪推理劇《讀取惡心的人們》捧走最高榮譽的大獎，他坦言因為劇集是在年初播出，加上題材既難懂又冷門，完全沒有想過會得獎。

他特別多謝喜歡《讀》劇的觀眾和演惡人的演員：「要演殺人犯真的不容易，我在現場看到他們的時候，發現我們國家真的有很多好演員，我也變得謙虛起來了。」飾演警察廳分析官的他亦特別多謝不分晝夜、在別人看不見的地方努力的警察和側寫師。

至於男星南宮民則憑《千圜律師》奪得「導演票選獎」，他表示：「雖然我知道自己在演技上和人格上還有很多不足的地方，但得到了這個獎，我會更努力的，雖然這部劇集很幽默和有趣，但還是有很多激烈的場面，我每次覺得很苦惱，幾乎沒睡過覺，因為有更多比我努力的人，才能夠堅持到最後。」

韓劇《社內相親》的安孝燮與金世正獲頒「迷你浪漫喜劇部門男、女子最優秀演技獎」，兩人亦與同劇的金旻奎和薛仁雅一同奪得「最佳情侶獎」，李準基、徐賢真、許峻豪與金來沅亦同膺「最優秀演技獎」。

以下是部分得獎名單

大獎：金南佶《讀取惡心的人們》

導演票選獎：南宮民《千圜律師》

迷你科幻劇部門男子最優秀演技獎：李準基《Again My Life》

迷你劇部門女子最優秀演技獎：徐賢真《為何是吳秀才》

迷你劇部門男子最優秀演技獎：許峻豪《為何是吳秀才》、金來沅《救急先鋒日誌》

迷你浪漫喜劇部門女子最優秀演技獎：金世正《社內相親》

迷你浪漫喜劇部門男子最優秀演技獎：安孝燮《社內相親》

迷你科幻劇部門女子優秀演技獎：孔勝妍《救急先鋒日誌》

迷你科幻劇部門男子優秀演技獎：陳善奎《讀取惡心的人們》

迷你浪漫喜劇部門女子優秀演技獎：金智恩《千圜律師》

迷你浪漫喜劇部門男子優秀演技獎：金旻奎《社內相親》

最佳情侶獎：金世正與安孝燮、薛仁雅與金旻奎《社內相親》

最佳演出獎：李清娥《千圜律師》