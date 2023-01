半世紀的控訴　奧莉花荷西就《殉情記》裸戲控告電影公司

由意大利已故大導演齊伐里尼(Franco Zeffirelli)執導的60年代經典愛情片《殉情記》(Romeo and Juliet)上映至今已半世紀有多。最近片中男女主角李安納韋定(Leonard Whiting)和奧莉花荷西(Olivia Hussey)就片中的裸露鏡頭一同入稟控告製作及發行影片的派拉蒙電影公司虐待兒童。

2人於訴訟中指導演齊伐里尼當時向只有15及16歲的他們片中不會有任何裸露鏡頭,但到了拍攝最後幾天時他就游說2人在鏡頭前裸露,並指如果他們拒絕影片就會失敗。他們的共同商務經理人於訴訟中指2人相信導演:「作為15、16歲的演員,他們(派拉蒙)帶頭確保他(導演)不會違背2人的信任。齊伐里尼是他們的朋友,老實地說,在16 歲時,他們可以做什麼?沒有選擇餘地。當時亦沒有#MeToo。」

奧莉花與李安納希望藉官司向電影公司索償超過5億美元(約40億港元)以彌補電影上映後他們遭受的精神痛苦和情緒困擾,他們表示因為片中的裸露而令他們去年工作機會。

不過有傳媒翻查舊訪問發現奧莉花曾於2018年一個訪問中為片中的裸體鏡頭而辯護,當時她說:「裸露是影片的需要。」而她在另一訪問中亦說:「這沒什麼大不了的。李安納一點也不害羞!拍到一半,我完全忘了自己沒穿衣服。」

齊伐里尼擅長改編名著,1968年改編莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》,拍成經典電影《殉情記》,便瘋魔全球,捧紅了男女主角李安納及奧莉花,主題曲《What is a Youth》流行一時。齊伐里尼還改編過名作《馴悍記》(The Taming of the Shrew)及《茶花女》(La traviata)等,以及1996年的《簡愛》(Jane Eyre)。