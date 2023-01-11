小龍女保「仙」有道　李若彤重演繩上經典

56歲的李若彤依然活躍於幕前及社交網，最近分享一段空中瑜伽片，凌空做出多個高難度動作，十足重演「古墓派睡繩神功」，網民讚嘆「玉女掌門人」經歷多代，27年後依然是「最美小龍女」。

李若彤憑古裝劇《神鵰俠侶》中「小龍女」一角爆紅，清麗脫俗美貌令人難忘，「入5」多年仍駐顏有術。近年她不時在社交網分享「保仙大法」，早前更經典重現，趁生日拍攝一段空中瑜伽短片。一身白色運動服的她蛇腰盡現，凌空在瑜伽繩輔助下做出多個優美動作，仙氣飄飄，令人勾起「小龍女」以繩代床經典一幕，她說：「我想用這段視頻告訴大家，27年過去了，你們的姑姑依舊沒有止步不前，依舊沒有停止對美的追求。」

她大方自揭逆齡之謎，不怕變老，只怕沒動力：「跳動着的才稱得上是生命，美來自不斷豐盈的內心，也來自源源不斷散發活力的身體。」她每天花大量時間在運動上，還有堅持的信念：「把每一天當作新的一天，不斷滋養內在生命力，整個人自然愈活愈美。」

要變靚，均衡營養補充亦很重要，隨着科技進步，她大讚飲用營養素很方便：「每天沖調一包先進科學研發的『立體全營養配方』SEIMEI ONE Pro，就能補充61種營養元素。」

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