麥皓兒丘梓謙拍拖9周年　被網民催婚直認有共識

藝人麥皓兒（Cayley）與「蔥頭」丘梓謙是圈中公認的一對，蔥頭早前29歲生日，Cayley網晒合照，並留言：「Happy Birthday靚仔哥哥」，而蔥頭就截圖回：「食食吓飯，有位小妹妹搵我影相。」隔空閃爆眼球。不說不知今年是他們拍拖9周年紀念，即是蔥頭入行前，2人已經拍拖，難得拍拖多年，仍像剛拍拖一樣，覺得情侶「保鮮」十分重要，在她眼中：「佢永遠係高顏值嘅Oppa！」可謂情人眼裏出西施。

由2007年參選港姐入行的Cayley，較蔥頭年長5歲，她爆男友細細個就看她電視演出：「佢有同我講番，細個有睇我主持《東張西望》，嗰時一星期出鏡4、5日，覺得幾靚女，開始留意我，之後處境劇《女王辦公室》做Happy妹，佢話我好爽朗、活潑。」她直認男友無論外形和內在，都是她喜歡的類型，大讚他心地好、唔認叻，及非常專一：「其實我不嬲鍾意男仔識跳舞，我係識落先知佢跳舞好好睇，但佢無同人提過，唔會認叻，好實幹，覺得呢方面我哋好相似。」提到有網民催他們結婚，她表示開心知道網民喜歡他們：「有網民幫我哋做咗個專頁，多謝佢哋鍾意我哋，我哋有共識，結婚無迫切性，唔會咁快，但會朝住呢個方向走，依家希望做多啲成績畀大家睇先。」