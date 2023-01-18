敏華冰廳全新尖沙咀K11 Art Mall購物藝術館新店隆重開幕

【特約報道】一直致力為大家呈獻揉合傳統與創新的港式美饌的「敏華冰廳」宣布正式登陸尖沙咀地標K11 Art Mall購物藝術館，帶來一系列主打敏華黯然銷魂飯、潮式沙茶牛肉公仔麵、酥皮蛋撻及忌廉溝鮮奶等香港經典地道美食。今次為了慶祝新店開幕，由即日起全線分店推出「我的黃金滋味」全新餐牌，當中包括黃金叉燒飯、香菇滷肉飯及味噌牛雜飯三款破格新品，另外更推出兩款K11 Art Mall店限定菜式黑松露牛肝菌煙肉炒意大利粉以及懷舊蝦多士配日式胡麻醬，為大家帶來耳目一新的升級滋味。

新店設計呈現新舊交融的飲食藝術

全新敏華冰廳坐落於尖沙咀核心購物地標K11 Art Mall購物藝術館地庫內，店內裝潢承襲品牌一貫的舊式香港冰室風格，就如正門特別採用了中式復古建築風格的古青磚配合大量木元素營造舒適氛圍，並以鏡面牆身營造寬敞的空間感。場內加入眾多充滿懷舊感的元素，如霓虹燈招牌、香港路牌以及刻有「尖沙咀」的懷舊郵箱，加上別具香港特色的卡位餐椅，讓顧客彷如穿梭時空回到70年代的懷舊香港冰廳，享受地道經典美饌。

餐牌方面，為配合新店開張，敏華冰廳更特別推出全新「我的黃金滋味」餐牌，當中包括黃金叉燒飯、香菇滷肉飯及味噌牛雜飯三款新菜式，為顧客帶來意想不到的新鮮感。

而敏華冰廳亦為K11 Art Mall店推出兩款限定菜式，分別為黑松露牛肝菌煙肉炒意大利粉以及懷舊蝦多士配日式胡麻醬，為大家帶來全新升級滋味。

除了「我的黃金滋味」全新餐牌以及分店限定菜式之外，敏華冰廳K11 Art Mall分店亦繼續為顧客提供一系列必食經典招牌之選，包括敏華黯然銷魂飯、潮式沙茶牛肉公仔麵及新鮮出爐酥皮蛋撻等等。

敏華冰廳K11 Art Mall新店資訊：

餐廳地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall購物藝術館地庫1樓 B104號

營業時間：上午7時半至晚上9時半

一般查詢：2305 5300

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