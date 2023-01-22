迪麗熱巴新年搶Fo　趙露思唔化妝仲靚

今日是大年初一，內地三大「頂流女星」趙思露、迪麗熱巴及趙麗穎在網上甫美圖向粉絲拜年，各女的福利圖大有不同，全身紅衣的趙麗穎夠驚艷、迪麗熱巴抱小白兔好可愛，而仙氣女神趙思露則罕有晒健康性感，滿足粉絲的不喜好。另有網民掀出她們的舊證件相，素顏一樣靚爆鏡，有圖有真相，位位都是天然美女。

內地「千億點擊女王」趙麗穎雖已年屆35歲，但高顏值依然，有網民翻炒其舊證件相，被讚天生麗質，零人工化，其美貌絕不失色於30歲的「零死角美女」迪麗熱巴，甚至跟24歲趙露思及27歲的虞書欣相比，一樣有得揮。

從趙麗穎的大頭證件相，見證她是愈大愈靚，當年一臉稚氣，眉清眼秀，充滿露氣，唯獨因為Baby Fat關係，臉型較圓，但不失可愛。至於迪麗熱巴同樣被掀出未出道的舊相，生於新疆，自小擁有深邃五官的她，大眼挺鼻大眼十足混血兒，見她將頭髮中分，並勾到耳後，但臉頰尖瘦，可謂天生一副明星相。

另外，憑藉《星漢燦爛•月升滄海》躍升炙手可熱的新流量女神趙露思，其學生證件照與現在幾乎沒半點差別。出道前任網紅，以清新甜萌樣吸粉，爆紅之後，顏值更近巔峰。最後還有趙思露「宿敵」虞書欣，相中她的化上淡妝，打清純，但現時走性感辣女風，果然女大十八變。