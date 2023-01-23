炎明熹榮獲「年度新銳歌手」：感激家人一直支持！

藝人炎明熹（Gigi）出道短短時間，已獲邀參與剛過去除夕夜中央廣播電視總台跨年盛會《2023年春節聯歡晚會》（春晚），與全國觀眾一起送虎迎兔。當晚Gigi以紅色連身裙，與一眾前輩及演員歌手一起演唱歌曲《青春向太陽》，又不時與台上藝人互動，表現亮眼。

演出後Gigi即與工作人員一起品嘗熱騰騰又美味的餃子，來一頓遲來的「團年飯」。Gigi表示首次踏上春晚舞台，心情既緊張又感榮幸，能夠於春晚演出，在全國觀眾面前高歌，更首次與全國觀眾一起渡過除夕夜，是人生難得的經驗。在學校選修服裝成衣與紡織及視覺藝術科的她，首次將知識學以致用，發揮服裝設計天分，與設計師一起設計當晚的紅色連身裙，除了在領口加上大紅花朵以配合春晚「花」的主題外，Gigi亦加入兔年的元素，為盤扣加上兔耳朵，增添可愛青春感。

其實除央視春晚外，Gigi同時獲邀參與大年初一廣東衞視的灣區春晚節目《遇兔呈祥大灣區》，首度一連參與兩個大型春晚活動，她表示這個農曆新年過得特別難忘。而除了獲兩大春晚演出邀請外，Gigi亦先拔頭籌榮獲內地社交平台音樂盛典的「年度新銳歌手」，及憑歌曲《蜚蜚》勇奪「綜藝年度最佳舞台獎」，她坦言：「感恩有每一位陪伴著我嘅人，因為有大家，先會有我，所以真係好多謝大家，亦感恩遇到每一位音樂人、各位老師、朋友等等。」一向孝順的Gigi更不忘感激家人一直以來對她的支持及照顧。