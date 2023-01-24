超人接班人　新紮小生「零違和」被睇好接棒

美國導演James Gunn自去年執掌DC影業總裁之後重整旗鼓將DC超級英雄電影進行「大換血」，就連自2013年起飾演「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）亦冇得留低。雖然目前有關方面仍未宣布「新超人」人選，但粉絲已急不及待選邊位男星最有力接棒！

據知James的新版本《超人》將「反傳統」主線會以「超人」簡奇勒（Clark Kent）在報館The Daily Planet工作的遭遇，所以角色方面都會較為後生。粉絲就認為25歲的美國男新星Wolfgang Novogratz最有機會接棒飾演「新超人」。Wolfgang雖然演戲經尚淺，但他無論是樣貌、身型以及氣質都似足超人！由於Wolfgang是最熱人選，有粉絲近日已急不及待將他「移花接木」整「超人造型」P圖，完全零違和感！

除了Wolfgang之外，憑《怪奇物語》（Stranger Things）上位的澳洲新星Dacre Montgomery以及名氣較大的另一澳洲男星Jacob Elordi亦是粉絲心目中超人次熱門接棒人選。