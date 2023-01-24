菊梓喬自覺已到適婚年齡　爆同吳卓羲關係混亂

歌手菊梓喬（Hana）踏入兔年有個好開始，下月將舉行演唱會，接住會到大灣區巡演，她寄望新一年事事順利，因為生肖屬虎的她去年犯太歲：「好多嘢傾到埋尾都冇咗消失咗，上年真係恐怖，好差，身體又唔係好好，又多阻滯，各樣都唔係太順利，依家犯完喇，我睇咗師傅話啲嘢會返晒嚟，有曙光，重新出發。」

在感情上她與緋聞男友吳卓羲最惹人關注，有指她去年秘密北上會情郎，問到她的感情可有阻滯？她笑說：「我想我開心啲囉，我想有人令我開心啲，今我快樂啲。（點形容同吳卓羲關係？）都係咁囉。（冇進展？）唔知喎，我都唔知呀，我都好混亂。（冇安全感？佢太靚仔？）我不嬲個人都冇安全感，關咩事呀！」新一年她都想行桃花運，因為任何行業都想桃花盛放，她說：「人緣好，所有嘢都好（你舊年桃花唔好咩？）麻麻哋，可以好啲，我覺得最緊要開心，工作又好，都唔想困喺度，好似行唔到、停唔到嘅一個狀態，我想行得順啲。」

問到師傅可有對她的感情事贈言？Hana說：「我係一個重情嘅人，師傅話重情嘅人，你嘅情通常比較深厚，好少曇花一現嗰啲，都OK嘅，Keep住對人好，人哋都會對你好。」相士曾指她偏向年紀大結婚，她說：「過咗30歲已經係，都係呢啲年紀。」不過她覺得感情事冇得強求，至於可會考慮「雪卵」？她笑說：「冇做呢啲嘢噃，我覺得我身體都偏後生，OK嘅！」

場地：西寶城

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