假日悠閒　和老友歎下午茶

個個都重視新年，除了公眾假期，不少人都會特地請多幾日假輕鬆一番，這時候，和朋友輕輕鬆鬆來一個Afternoon Tea就最開心，除了可嘗試新年主題美點外，還有聯乘的創意茶點，作為聯誼活動，最好不過。

節日之選

新廚獻技

下午茶的小點大多是西式風味，來到新年，當然加點新意思。香港美利酒店近日迎來中菜及宴會副行政總廚陳忠秋師傅，除為Garden Lounge帶來一系列的中菜、新春海味聚寶盆菜、開運午宴和晚宴外，由現時至2月13日有新春年美饌下午茶，當中包括焗斑蘭皮蛋酥、陳皮紅豆沙、紅棗糕配桂花忌廉、鮑魚雞粒酥、煙三文魚春卷等新派中式小食，加上鵝肝焦糖燉蛋、雞肉香橙芥末三文治及64%黑朱古力蛋糕等，味道滿分。

懷舊小點

本地有很多傳統的小食，經時間洗禮而漸漸消失，W酒店WOOBAR由現時開始供應懷舊香港下午套餐，鹹點有港式沙嗲雞絲沙律三文治、菠蘿黑毛豬叉燒包、鹹蛋黃皮蛋酥盒配風乾火腿脆片、鴨肝批配山楂杞子醬、醉鮑魚港式碗仔翅凍批配黑醋珠及迷你鹹牛肉黑松露雞蛋沙律甜麵包。甜點有杏仁腰果蓮蓉蛋糕、桂花紅豆紙杯蛋糕、 中式核桃曲奇、龍眼菊花啫喱、山楂馬卡龍和港式雞蛋仔，唔知大家又吃過幾多款呢？於1月22日及2月5日，餐廳會推出另一款農曆新年下午茶，鹹點會變成香茅醉鮑魚配杞子醬、水晶肴肉配黑醋爆珠、甜酸蝦沙律三文治、烤鴨絲鴨肝醬配醃漬青蘿蔔甜包和麻醬海蜇雞絲酥盒。

喜慶造型

的骰可愛的甜點，打造成節日主題造型，搶眼吸睛。香港君悅酒店在今個兔年，除有港灣壹號提供一系列的賀年點心和菜式，糖果屋的節日蛋糕外，由現時至2月5日，茶園亦有農曆新年限量版造型的堂食及外賣下午茶，茶點包括煙三文魚香草忌廉芝士撻、英式咖喱雞肉三文魚、燒牛肉卷，甜品有五糧液香梨忌廉紅棗泡芙、士多啤梨雲呢拿撻、杏仁海綿蛋糕、朱古力慕絲蛋糕和桂花啫喱等，看到泡芙變成柑桔模樣、金光閃閃的馬卡龍，醒神又美味。

全日供應

食下午茶，大部分時間都是下午3時開始。尖沙咀Artisan Lounge在這個1月推出全日供應的農曆新年下午茶，鹹點有海參元貝花菇酥、紅燒鮑魚花膠盒、龍蝦魚子醬立方、酸薑陳醋元蹄凍、羅漢素菜卷及菊緣臘腸滑雞萄國撻，甜點有八仙角仔、八仙雞仔餅、錦繡芋絲脆脆、古早工夫龍鬚糖及自家製桂圓杞子鬆餅等應節美食。其中一款以幸福作主題的甜點幸福滿載，用朱古力倒模成大桔造型，敲碎後，內裏是糖果和朱古力，甜蜜好意頭。

聯乘添新意

支持本地品牌

本地有很多有心機的品牌，為大家製造各種美食。奕居Salisterra由現時至3月和Hole Foods合作推出以香港風味作主角的下午茶，美食包括士多啤梨忌廉冬甩，選用本地士多啤梨製作，別具風味。另外有花生歌劇院蛋糕、士多啤梨閃電泡芙和柑橘巴伐利亞杏仁蛋糕等，鹹點有炸蠔菠蘿包、避風塘蟹多士和港式臘腸法包等，令人回味。品牌還在酒店舉行Pop Up店，為客人提供招牌冬甩，如1月有提拉米蘇口味和賀年特別版黑芝麻麻糬，夠晒吸引。

清新花香

北海道的花季，一向吸引不少遊客。九龍香格里拉和日本護膚品牌HABA合作，由現時至2月28日推出「花漾綻放美肌」下午茶，茶點以薰衣草、櫻花和白牡丹入饌，打造出慢煮鮑魚配薑絲及薰衣草、西班牙火腿、火箭菜伴香草醬配薰衣草貝果、薰衣草柚子馬卡龍及櫻花士多啤梨芝士撻等，再加上特別創作的櫻花冬瓜鬆餅，配時令鮮果拼盤，清新宜人。每位惠顧客人可獲禮品換領券和護膚療程換領信乙份。

花果入饌

除了新年主題，亦有不同款式的下午茶選擇。西貢WM酒店咖啡廳和GLYCEL合作，於現時至2月28日推出繁花水漾下午茶，甜品以櫻花和水果作主題，包括有日本水信玄餅、藍莓及白朱古力甘納許、士多啤梨泡泡和朱古力蛋糕棒棒糖等。鹹點有迷你龍蝦包、煙三文魚配布里芝士伴魚子醬和墨西哥牛肉脆餅。每個下午茶都送上2份護膚禮物包，讓自己由內靚到外。

玫瑰芳香

天氣變化大，女士們經常用面膜保持皮膚光滑。香港喜來登酒店和澳洲品牌CANVAS合作，於2月1日至3月31日推出玫瑰花漾下午茶，餐廳以品牌的玫瑰極緻嫩肌系列的潔面梳乎厘和水凝面作靈感設計茶點，內裏有玫瑰和春日花果成分。精選的包括甜蜜玫瑰泡芙、紅石榴士多啤梨蛋糕、香桃意大利奶凍等，鹹點有慢煮豬肉法包、牛油果火雞多士和芝士菠菜撻等。惠顧二人下午可獲贈保濕防曬套裝及購物禮遇的換領卡乙張。