絲打必學　 阿嬌瘦回巔峰時期秘技

早前鍾欣潼（阿嬌）生日分享了多張與好姊妹聚會慶祝的美照，從照片中發現其體形纖瘦，與曾經出現在節目上的圓潤形象判若兩人。其後阿嬌在社交平台上大方承認自己瘦了30磅，讓大家震驚不已，更大讚剛過42歲生日的她在減肥成功後，仿似逆齡生長，重回少女時期的顏值巔峰。阿嬌亦不藏私，大方分享了許多減肥及保養心得，節後想收身及變靚的絲打，一定要參考吓！

減肥初期要忍口排毒

阿嬌分享最重要的減肥竅門就是每一天都要排毒，而且面對火鍋、燒烤之類的高熱量美食需要忍口。阿嬌坦言自己減肥時會先戒口，在減肥初期，運動是沒有太大幫助的，反而是需要管住口，不去吃高熱量、高油分之類的垃圾食品。而且減肥初期最好不要有有獎勵自己的想法，例如一個星期沒有吃飯了，吃一餐也沒關係的話，阿嬌表示最好先減20斤之後再說。

多吃抗糖減肥食品

阿嬌表示減肥期間大家不能靠節食減肥，不吃體重會反彈很快。相信大家都有聽說過減肥期間需要抗糖，但抗糖卻不是一定要戒糖，而是在日常飲食中盡量食含糖量低的食物。阿嬌的減肥餐單中就會避開含糖量高的食物，例如薯仔、淮山、番薯、香蕉、蓮藕、粉、米、麵等，而一般精緻加工食物都會多糖分，阿嬌會選擇進食玉米等的粗糧。還可以選擇有飽腹感而且營養均衡的食品，例如很好喝的牛油果奶昔、口感很好的全麥小炒肉三文治等。

減肥之後堅持去水腫

阿嬌減肥成功之後臉形仍然十分彈潤緊繃，沒有出現爆瘦之後的鬆弛感。原來全靠這平日多保養，其中日常去水腫更是不可缺少。阿嬌是易水腫體質，她分享了實用的去水腫方法。就是早上先用冷水洗面，就連爽膚水都放在冰箱冷凍備用。而睡前2個小時會泡澡消水腫，並於洗澡水中加入葡萄柚、茴香等精油以發揮紓緩身心功效。到睡覺的時候，會貼上足貼祛除濕氣，到第二天早上就會見到貼片變得超黑。飲食上就會多吃芹菜、冬瓜等消水腫的蔬菜，還會不定時地喝蘋果醋。而且睡前3小時更絕對不喝水，以防早上起來水腫。