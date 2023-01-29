杜以辰拍拖4年未諗結婚　可嵐計劃送兒子加國留學

藝人杜以辰昨晚（28日）出席電影首映禮，透露有份參演的長壽音樂劇《我們的青春日誌》，由2019年演到現在，笑言最大得着認識了男友譚永浩，近日她更玩交換角色，一時飾演乖乖女班長，一時演巴渣妹，她笑言：「所以有時上午場同男友拍拖，下午場同另一個鬧交，朝早好純情，下午好潑辣巴渣。」她覺得做音樂劇並不容易，既要讀稿、要演戲又要唱歌，很大挑戰。她稱與男友拍拖4年，未有結婚計劃，親友亦不敢催婚。

歌手可嵐帶同11歲大仔尤俊看首映，表示要讓兒子減壓，因兒子要準備呈分試報中學，十分緊張，尤俊坦言有壓力，媽咪讓他看電影放鬆心情，問可嵐是否畀好大壓力？她說：「有，因為要報學校，又要幫手整履歷，面試就要靠佢自己。（送仔仔去外國讀書？）佢想去加拿大讀，我想佢喺香港讀好中文先，待高中先過去。」她覺得做媽咪要學識放手，不會不捨，希望兒子提高自理能力，不用她掛心，但就算兒子出外讀書，自己也不會輕鬆，因為仍要照顧現年只有8個月大的細仔。雖然照顧兩子好忙碌，但她沒有放棄事業，除經營飲食生意和擔任樂隊經理人外，她今年又決定出歌。