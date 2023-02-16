湯駿業幾乎想跳樓　王菀之寫歌救佢一命

女團COLLAR隊長Gao（沈貞巧）聯同演員湯駿業（Ah Dee）為ViuTV主持新節目《Chat It Out》，首集邀得王菀之（Ivana）擔任嘉賓，主題為多重身份。Ivana入行至今涉獵多個範疇，出道時就以唱作歌手身份為人熟悉，創作過不少歌曲，其中《孤兒體質》是她特別寫給好友Ah Dee的一首歌，二人在節目中合作演繹，更大方分享創作由來。Ah Dee憶述當時他正經歷傷痛，於一次派對上，他站在窗邊一時想不開，差點便一躍而下，幸好被Ivana發現他神色不妥，走到他身旁跟他說：「不如咁吖，你唔好望住個窗啦，我寫隻歌畀你，你開心啲啦！」於是Ivana就代入Ah Dee把一切感受都化成旋律，寫成了歌。

Ivana又談到當初接觸舞台劇後，就愛上了演戲，不過某天突如其來的電視劇演出機會，令害怕面對鏡頭的她有點卻步，最後在Ah Dee和梁祖堯的鼓勵下，加上劇組「三顧草廬」再三邀請，Ivana終於答應接拍，她更分享過程中笑料：「嗰時話要去電視城開會，我就問可唔可以改去茶餐廳，因為我實在太驚，想慢慢接受要拍劇呢件事。」