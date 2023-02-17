告五人首度「攻蛋」　新歌MV邀王渝萱夏騰宏續前緣

人氣勁爆的台灣樂團告五人首次「攻蛋」，將於今年4月在台北小巨蛋開《告五人 第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》，而門票秒清，一票難求，由於反應熱烈，今日（17日）大會宣布會加開4月9日一場，門票於明天（18日）開賣。至於告五人推出的第3張全新創作專輯《帶你飛We Will Be Fine》更是雄霸各大串流音樂平台排行榜，當中成為兩個平台的國語流行樂專輯雙冠軍，而《又到天黑》一曲更囊括各大串流平台4榜冠軍，而專輯10首歌全數打入某平台的單曲日榜。

在情人節推出的《一念之間》MV，短短不到3天累計收看次數累積近30萬，與另一歌曲《又到天黑》MV雙雙成為短片平台發燒影片排行前5名，討論度超高。告五人為《一念之間》MV花盅心思，邀請金馬獎最佳女配角王渝萱及夏騰宏再續前緣，延續千萬點擊曲《在這座城市遺失了你》的戀人故事，觸動人心的MV讓不少樂迷大為感慨：「幾年前聽〈在這座城市遺失了你〉是失戀的時候，今年聽了《一念之間》一切都釋懷了。」

王渝萱及夏騰宏在《在這座城市遺失了你》飾演產生隔閡的戀人，今次在《一念之間》則成為最熟悉的陌生人並在街頭巧遇，王渝萱笑說：「這種小說般在路上巧遇機率極低，但就是被我們演到了，所以我想我們是一對『幸運的情侶』，就算分手卻還能在這種童話般的場合相遇，還可以拍MV，可以算是一種好的緣分。」夏騰宏則說導演希望他能演繹「分手後最好的報復，就是讓對方看到自己過得很好的狀態」。

MV中王渝萱及夏騰宏在扶手梯拍擦肩而過場面時，為避開繁忙時間，製作組從清晨開始在西門町街道搭實景，令告五人嘖嘖稱奇說：「幕後工作人員真的很用心，我們一走進來整個嚇到，整個別有洞天，感受很魔幻！搭景的效果很像把整個西門町包下來的感覺！」