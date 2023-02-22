泰新特色　舌尖遊泰國

東南亞菜指的是越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼、沙巴等地，當中又以泰國最為巴絲打熟悉，今次介紹多間泰國菜館及甜品店，讓大家不用飛也能舌頭大滿足！

兔子主題

位於尖沙咀的人氣泰菜Ahan Thai早前於銅鑼灣開設新店，更特地於泰國訂製的巨型兔子擺設作主題，猶如配合癸卯兔年般，店內設有落地大玻璃可以眺望維港景色，配合牆身由本地藝術家手繪的畫作，南洋風滿滿，加上從清邁訂製人手編織吊燈燈罩，充滿泰國特色。新店有12道私房秘製醬汁，配上新鮮食材，炮製出小食、意大利麵、湯河、咖喱等正宗泰味來。好似脆炸軟殼蟹米紙卷配牛油果醬配泰式風味醬、秘製冬蔭公海鮮焗飯、燒牛肉濃湯船麵•泰國新鮮幼粉/卷粉、泰式醉貓炒泰國新鮮直送手造卷粉、泰式棕櫚糖炭燒雞、烤原個椰菜花配青咖喱醬等。餐廳自家調配的飲品及甜品亦是賣點之一，好似自家製氮氣冷泡檸檬茶，以自家研製的新鮮檸檬和特調配方的多種茶葉冷泡出醇郁的茶，茶濃味厚，香氣四溢，後調更帶花茶香氣；又有自家製氮氣冷泡檸檬茶的「柚悠」，加入蜂蜜柚子搭配檸檬、薄荷葉，清新又消暑。甜品有靚到嘩嘩聲的楊枝金露沙沙配自家製杧果雪條，玻璃杯盛載住打成沙冰狀的楊枝金露和杧果，配上自家製杧果雪條，放入杧果爆珠，果香馥郁。為慶祝銅鑼灣新店開業，晚市時段消費滿HK$300，即送泰式黃金單骨雞翼一客，佐酒一流。

街頭風味

喜歡街頭風味的也有好選擇，早前於將軍澳PopWalk開業的「泰Grill」和「泰Cool」，主打泰國街頭風味的親民菜式，當中由全泰國廚師班底坐鎮、主打串燒的「泰Grill」更於商場內獨立開店，帶來人氣的豬牛雞「串燒Combo」、泰式燒雞、手打馬沙文咖喱飯和地道的泰式船麵等，新店設有室外雅座，方便主人與寵物齊齊享受美食及歡樂時光。至於早前結業最近回歸的「泰Cool」，推出18cm高的「地道火山排骨」，仲有鎮店名物的咖喱軟殼蟹釀巨型焗麵包，以及超足料的冬蔭原隻大蝦海鮮湯和鮮蝦炒金邊粉等，將泰國地道滋味「一網打盡」，No，是嘗盡！

超靚甜品

到訪過泰國，必不會錯過當地知名甜品店After You Dessert Cafe，餐廳去年首度進軍香港開設首間海外分店，帶來一系列招牌刨冰、吐司、甜品等，備受年輕人追捧，剛過一周年，小店帶來全新的Baby Kakigori刨冰以及班戟系列，刨冰口味有杧果糯米飯刨冰、泰式奶茶刨冰、士多啤梨芝士蛋糕刨冰、美祿火山刨冰及雙色刨冰，冰底及醬料均由泰國直送到港，將總店味道完美呈現，而各款口味更首次推出Baby系列，胃納小的也可以一次過試多幾款口味。至於全新班戟系列沿用總店研發的獨定食譜製作，新鮮煎成帶有濃香酪乳風味的班戟，即叫即煎，上桌散發濃濃牛油與奶香，口味有原味、香蕉、杧果、朱古力士多啤梨及朱古力榛子4款，而香蕉班戟的粉漿更加入新鮮香蕉肉煎製，口感更豐富。此外，小店更新增自選追加配料項目，包括雪糕類的雲呢嗱、抹茶、椰子、杧果；水果 類的杧果、士多啤梨、香蕉；配料及醬汁類的鮮忌廉、忌廉醬、焦糖醬、美祿醬、泰式奶茶醬、杧果醬、士多啤梨醬和朱古力醬。