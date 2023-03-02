東方日報C1：方力申趕「埋單」　秘撻氣質版馮盈盈

有「億萬筍盤」之稱的方力申單身5年，有傳終搵到「初戀」即將脫單！據知其藝術家新歡天生一副明星相，堪稱「氣質版馮盈盈」，雖未正式公開關係，但已帶新歡與朋友見面，就如相士預言行正桃花運，難怪他近期表現風騷，被問到戀情時一反常態說：「見面再講。」

現年43歲的方力申自與鄧麗欣分手後，分別跟馮盈盈、陳瀅、陳曉華等無綫上位小花傳緋聞，但全屬「煲水新聞」。早前他出席單車活動時，自爆媽咪詐型催拍拖：「40幾歲人仲搵初戀！」又指相士贈言他兔年姻緣到：「相士話係新朋友，仲會『埋單』（結婚），如果埋唔到單就要等十年八年。」並補充說已留意身邊人，可惜未見，惟有隨緣，但原來「有緣人」已在身邊。

有讀者爆料指「小方開始戀愛中」，還提供其新歡的社交帳號，根據線索該女生叫「Maple Yip」，頭像照片是一個長髮、眼大、鼻高、皮膚白到發光的氣質美女，樣貌與港姐冠軍馮盈盈有點相似。她在附帶帳號自稱藝術家，留言「自由定價」，其網上畫廊全是充滿個性的素描作品，並寫有中、英、韓語，精通多國語言，而兩個帳號小方均有Follow，可見「愛相隨」。

收藏數千萬元珍品

事實上，「氣質版馮盈盈」與小方撻着有迹可尋，皆因女方賣畫，而小方的父親開設畫廊逾30年，小方本身亦是收藏家，擁有逾百件畫作及藝術品，被父親踢爆價值數千萬元，而且升值潛力高！有指2人志趣相投，因藝術結緣，加上女友完全符合小方的擇偶要求，包括「溝通到、唔黑面」，故發展迅速至融入彼此朋友圈中。

有知情人士透露，早前遇見小方與幾位友人飯敍，同枱有位高挑、身材玲瓏的廿多歲長髮靚女，雖然她與小方隔住朋友分開坐，但全程傾唔停，最奇怪的是：「小方明明見到熟人，但冇打招呼，好似扮睇唔到咁，有啲嘢咁喎！」

風騷回應「見面再講」

小方尚未公開戀情，但明顯「枯木逢春」心情大靚，日前出席活動後，他偕助手到尖沙咀一個商場的Marvel店「巡舖」，雖然身家雄厚，但絕非如「暴發戶」般爆買，見他揀Figure公仔時精挑細選，完全配合他聲稱「專一」的性格，最後挽着兩大袋戰利品離開，不用助手操勞。步往停車場期間，小方不停覆語音訊息，似乎向人報告行蹤，之後駕車返回元朗市價5千萬元的董事屋，再未有外出。記者昨日致電追問戀情，他一反以往對緋聞「激動」的常態，未有即時否認，更揚言3月5日「見面再講」，大有可能公布好消息。

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