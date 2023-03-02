【營事檔案】芋絲蘆筍牛肉卷　飽肚低卡

這是一個創意食譜，利用牛肉卷起芋絲及蘆筍，帶來不管是視覺還是口感的衝擊。芋絲一般都用作煮湯，而今次則加入醬料慢煮入味，所以不會像平常的芋絲，有股奇怪的味道，而且十分入味，如果已經吃膩芋絲的朋友，可以一試。

芋絲 不可過量食用

芋絲都是魔芋或蒟蒻的一種，將魔芋的根部摘出來後磨成粉末，加入氫氧化鈣一起煮及造型，就會變成我們所認識的芋絲、蒟蒻麵、蒟蒻飯等等。芋絲十分受減肥人士歡迎，原因是熱量非常低，卻可以給我們帶來飽肚感。每100克芋絲大約只有20卡路里以內，加上含有食物纖維；但不要因為低卡路里就過量食用，由於芋絲較難消化，如果你是腸胃敏感或腸胃功能較弱的人士就不宜多食了。

蘆筍 比其他蔬菜更高鉀

蘆筍當造的季節是4至5月，不論清炒或西式煎煮都十分鮮甜。蘆筍含有豐富的膳食纖維及鉀質。每100公克含有1.2公克的膳食纖維及271毫克鉀質。鉀質可調節血壓、肌肉收縮以及維持身體體液平衡，是不可或缺的微量營養素，然而，腎功能不佳、須限制鉀攝取人士則要留意攝取量，尤其是高鉀的蔬菜如蘆筍、番茄及西蘭花等，以免加重身體負擔。

【芋絲蘆筍牛肉卷】

材料：

芋絲 6扎

牛肉片 6片

洋葱 半個

露荀 3條

車厘茄 5粒

調味料：

水 50毫升

豉油 2湯匙

酒 1湯匙

黑椒碎 適量

做法：

1.洋葱去皮切厚片，車厘茄洗淨，露荀洗淨切半，備用。

2.牛肉片攤開，灑上黑椒碎後放上芋絲及露荀後，輕力卷起。

3.在鑊中加入牛肉卷、洋葱及車厘茄煎香。

4.加入水、豉油及酒煮5分鐘，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。