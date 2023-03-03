蔡天鳳碎屍案︱Abby 11月已察覺前夫一家有異

大埔早前發生名媛蔡天鳳（Abby）碎屍慘案，死者前夫Alex及鄺氏一家、前家翁情婦共5人先後被拘捕，尋日（2日）再多一名男子涉嫌協助罪犯被捕，據悉為死者前夫朋友。Abby好友、前英皇歌手周英杰（現名：清晞誦）為亡友現任老公Chris及Abby媽媽五姐作溝通橋樑，佢透露原來去年11月，Abby已察覺前夫一家有異，說話變得刻薄已經有所疏遠，但Abby為人善良，電影《天龍八部之喬峯傳》Abby包場，周英杰更喺現場仍見到前夫Alex及前大伯鄺港傑出現。家人對前夫喺2016年曾涉盜竊案被通緝一直知情，但見佢經常中港兩邊走，所以Chris及譚家以為事件已解決。

而Chris亦向周英杰表示Abby有兩個遺願，一是要照顧好4個小孩，二是要繼續營運其愛心慈善機構，繼續把愛傳下去，以慰Abby在天之靈。

周英杰同時亦憶述28日到場認屍，當時法醫花非常長時間解釋，亦用布遮住傷口及腳等位置，周英杰指自己聽到一半已腳軟。而認屍後Abby老公Chris及Abby媽媽都沉默不語，奶奶Chris媽媽則表現傷心。