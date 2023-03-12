波鞋新潮流　厚底高跟混血風

女士們出門前是否總是三心兩意，不知道應穿上令雙腳更顯修長的高踭鞋，還是選擇波鞋讓雙腿更舒適？大概是各大鞋履品牌都聽到大家的心聲，所以最近將厚底高踭的元素注入休閒鞋的設計中，一次過滿足大家兩個願望！而另一邊廂，又有設計師以環保為前提，將回收所得的舊運動鞋，改造成充滿時尚感的小貓踭鞋，不少明星都有將其穿上腳進行街拍，令人眼前一亮。

百搭厚底高踭

在厚底元素高踞不下的熱潮中，Converse又乘勝狙擊推出帶有高踭設計的全新鞋款Chuck 70 De Luxe Heel，將經典款式Chuck Taylor鞋款外形改造，鞋面同樣是一貫採用的棉質帆布。鞋底雖然改造成厚底和高踭，但搭載了OrthoLite緩衝墊，可提供更舒適的腳感。目前鞋款只有黑白兩色選擇，想入手的可上官網看看。

結構重組小貓踭波鞋

相信大家已經在各種街拍上看過時尚達人如Rihanna及Bella Hadid等穿上小貓踭（Kitten Heels）設計的Nike波鞋。此設計其實源自一位倫敦設計師Ancuta Sarca，她將一對常見的運動波鞋拆掉再造，將街頭運動風格加入柔情十足的小貓踭，打造出超有反差感的設計。而Ancuta Sarca使用的原材料是廢棄波鞋，身體力行地將可持續的環保理念貫徹到底。這種不常見的設計讓人有驚喜感，於是愈來愈多人選擇穿上這對環保又有個性的小貓踭波鞋。