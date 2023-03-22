榛綦＠Strayz推首支個人單曲：呢個追夢過程唔簡單！

《造星IV》出身的Strayz成員榛綦（Nat），推出首支個人單曲《Time To Fly》，Nat本身好鍾意蝴蝶，今次借蝴蝶蛻變歷程，分享自身經歷，Nat說：「作為一個素人，一開始去參加《造星IV》，冇諗過入到20強，再組成Strayz，呢個追夢嘅過程唔簡單，同時亦係我嘅成長，所以想將自己嘅成長嘅心路歷程，放喺呢首歌度話畀大家知。」

她特別喜歡歌名，因為好有鼓勵作用，她說：「其實講到我終於要踏出Comfort Zone要飛喇，闖出去探索呢個世界，對於我嚟講係好有動力嘅一句說話。」她亦希望透過歌曲鼓勵勇敢追夢的人不要輕易放棄。

為了貫穿蝴蝶主題，MV中的服飾都特別加入了蝴蝶元素，她說：「我朋友好叻編織，其中有件蝴蝶上衣好Iconic，所以我就問佢可唔可以幫我整件蝴蝶衫，多謝佢一口答應，仲落手落腳漏夜趕畀我。」製作團隊特別在黃昏時分帶她到大帽山上拍攝，現場大風又凍，她與4位Dancers着得好單薄，被吹到打冷震，她說：「佢哋超級快喺現場搭咗個Props，但啲風狂吹好驚會跌，所以好難忘，不過好感恩，冒住咁凍環境都做得咁好！」

首次推出個人作品，沒有Strayz隊友在旁，她坦言好掛住隊友：「我喺Strayz唔屬於音樂製作部門，本身係VAL同CK負責，今次做歌親自同監製見面，解釋自己理念想法，所有嘢要親手落力去做，本身冇呢個經驗，所以過程中好掛住我啲隊員，尤其好迷失嘅時候，諗起有隊員嘅支持係好窩心同重要。」Nat已計劃好今年將推出3首單曲，也着手籌備跟Strayz成員推出雙人合唱作品，當然還有Strayz的團歌，總之滿腦子想法。