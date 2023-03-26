ANSONBEAN整甜品有板有眼　雲浩影唔識煮嘢食

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）與雲浩影（Cloud ）今日（26日）出席活動，二人除了獻唱歌曲外更與粉絲合作整甜品，過程笑料百出，自言不懂煮食的Cloud在食材分量控制及步驟上多次搞錯，要司儀提醒修正，至於ANSONBEAN雖然有弄得有板有眼，但替粉絲穿上圍裙時卻顯得雞手鴨腳，非常搞笑。

早前獲邀出席巴黎時裝週的Cloud表示入行短短兩年便有此機會深感榮幸，行程亦獲益不少：「好開心好難得嘅機會，可以睇到成個流程、音樂同點樣布置，有啲元素可以擺入自己嘅騷，好希望下年可以再去。（有冇諗過試下行Catwalk？）喺香港或者做到，但國外我應該唔夠高啦。」她坦言時間緊迫，3日行程不足以她血併：「有去免稅店睇長銀包，但啲款唔啱，聽講用長銀包風水好嘛。」問她有否興趣設計時裝？她謙稱未夠天分，但很留意時裝界動向，會找合適自己身形的靚衫配搭。

至於ANSONBEAN就表示早前趁有空檔去了兩趟遊行：「同朋友去咗韓國試吓滑雪，跟住上星期同細佬同跳舞老師去咗越南一個跳舞營練跳舞，有好多其他國家嘅跳舞老師飛過去教。」談到主唱的電影歌曲《明日之明日》入圍本屆金像獎最佳電影原創歌曲，他自言對獎項有信心：「自己好鍾意首歌，第一次唱呢類型嘅歌，好有挑戰性，首歌好有特色好澎湃。」問到是否已選好戰衣？是否與合作拍檔Winka@COLLOR夾好了？他笑言估計應該有，因大家用同一位形象設計師，又表示未有留意Winka自爆分手，及被指消費前男來宣傳新歌一事，指自己也不介意提及過往戀情：「不過應該唔會開名講，只會講下之前拍拖嘅事。」他坦言現時工作已佔去了他大部分時間，故未有時間結識異性，笑言一切隨緣：「當整定啦！」